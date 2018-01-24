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Almanya'dan flaş PKK açıklaması: Kabul edilemez

AA |  24 Ocak 2018 Çarşamba - 22:07 | Son Güncelleme : 24 01 2018 - 22:07

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Johannes Dimroth, terör örgütü PYD/PKK yandaşlarının Hannover havalimanında yolculara ve ülkenin çeşitli yerlerindeki camilere karşı düzenlediği saldırılara ilişkin, bunların kabul edilemeyeceğini ve yargı tarafından kovuşturulması gerektiğini söyledi.


Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Johannes Dimroth, Berlin’de hükümet sözcülerinin de katıldığı basın  toplantısındaki sorular üzerine, Almanya'da terör örgütü PYD/PKK yandaşlarının  son günlerdeki şiddet eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
 
Son günlerde yoğun bir şekilde  camileri hedef alan saldırılarda  bulunulduğunun hatırlatılması üzerinde Dimroth, bu tür yerlerin korunmasıyla  ilgili eyalet yetkililerinin sorumlu olduğunu, somut olaylar konusunda burada  katkı sağlayamayacağını kaydetti.
 
Dimroth, Almanya'da herkesin gösteri yapabileceğini, ancak bunların  yasal çerçevede ve şiddet olmadan yapılması gerektiğinin altını çizdi.
 
Hannover havaalanında terör örgütü PKK yandaşlarının nasıl  pankartlarla ve sopalarla gösteri yapabildikleri sorusuna ilişkin de Dimroth,  herkese bu tür gösterilerin barışçıl bir temelde yapılması gerektiği çağrısında  bulundu.
 
Bu çağrının sadece gösterileri değil camilere karşı yapılan  saldırıları da kapsadığını Dimroth, "Bunlar kabul edilemez. Bunlar suç  olaylarıdır. Suçtan konuşuyorsak yargının harekete geçmesi lazım. Bu saldırıların  her biri, gösteri sırasında veya camiye karşı olsun kınanması lazım ve  kovuşturulması gerekiyor. Bizim bakışımız bu." ifadelerini kullandı.
 
Almanya’da güvenlik ile ilgili konuların eyaletlerin sorumluluk  alanına girdiğini anlatan Dimroth bu olayların havalimanının güvenlik bölgesi  içinde mi yoksa dışında mı meydana geldiği gibi ayrıntılar hakkında yeterli  bilgisi olmadığını aktardı.
 
Zeytin Dalı Harekatı
 
Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer de basın toplantısındaki  sorular üzerine, Zeytin Dalı Harekatı ilişkin Suriye'nin kuzeyindeki operasyona  ilişkin haberleri endişe ile takip ettiklerini söyledi.
 
Almanya’nın BM Güvenlik Konseyi kararlarını ve Suriye’nin toprak  bütünlüğünü desteklediğinin belirten Demmer, bu operasyonun Suriye'nin  doğusundaki terör örgütü DEAŞ'a karşı sürdürülen ortak mücadelenin zayıflamasına  yol açmaması gerektiğini kaydetti.
 
"Suriye sınırında Türkiye’nin meşru güvenlik hususları var." diyen  Demmer, ancak oradaki çatışmaların insanların kaçmasına yol açtığını, bundan  dolayı tüm taraflara çatışmaları durdurma çağrısında bulunduklarını ifade etti.
 
Demmer, bölgeye insani yardımın girişine şartsız şekilde imkan  verilmesi gerektiğini de belirtti.
 
Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Maria Adebahr da  Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinden kaynaklanan terör saldırılarına maruz kaldığını  vurgulayarak, Türk hükümetinin Afrin operasyonuyla ilgili olarak BM'ye yaptığı  bilgilendirmede,  harekatın terörizme karşı meşru müdafaa amacını taşıdığını  anlattığını söyledi.
 
Türkiye'nin bu operasyonla uluslararası hukuku çiğneyip çiğnemediğine  ilişkin soruya karşılık Adebahr, mevcut şartların tümü bilinmediği için Alman  hükümetinin şu aşamada hukuki bir değerlendirme yapamayacağını ifade etti.
 
Adebahr, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann'ın bugün Milli  Savunma Bakanı Nurettin Canikli’yi ziyaret ederek, operasyon hakkında daha fazla  bilgi almasını beklediklerini kaydetti.
 
Leopard tankları
 
Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Holger Neumann da Afrin  operasyonunda Alman üretimi Leopard tanklarının kullanılmasının iki ülke  arasındaki sözleşmelere uygun olup olmadığı yönündeki sorular üzerine, Savunma  Bakanlığının bir temsilcisi olarak Türk tanklarının görevlendirilmelerine ilişkin  açıklama yapamayacağını belirterek, nerede, ne zaman ve hangi hedef için bu  sistemlerin kullanılacağı Türk müttefiklerinin konusu olduğunu kaydetti.

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Almanya Johannes Dimroth PYD/PKK
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