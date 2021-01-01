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Almanya'da aynı camiye iki hafta içinde ikinci kez saldırı

AA |  01 Ocak 2021 Cuma - 19:00 | Son Güncelleme : 01 01 2021 - 19:00

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Sontheim beldesinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Fatih Camisi'ne yeni yılın ilk günü düzenlenen saldırıda, camide maddi hasar oluştu.


Sabah erken saatlerde düzenlenen saldırıda, caminin önünde bulunan  ahşap oturma bankı ile caminin camı kırıldı.
 
Sontheim DİTİB Fatih Camisi Dernek Başkanı Ali Özdemir, sabah 04.30  sularında caminin giriş kapısının zorlandığını ve camının kırıldığını söyledi.
 
Olay hakkında polise bilgi verdiğini aktaran Özdemir, beldede kar  yağdığı için saldırganın bisiklet ve ayak izlerini takip ettiklerini,  tahminlerine göre bir kişinin camiye gelerek önce giriş kapısını zorladığını ve  içeriye girmek istediğini, giremeyince dış kısmında bulunan ahşap oturma bankı  ile camı kırdığını anlattı.
 
Saldırılardan endişe duyduğunu belirten Özdemir, "Son iki hafta içinde  camimize yönelik ikinci saldırı düzenlendi. Bizler, cemaat ve üyelerimiz olarak  endişe duyuyoruz. Her iki olayda fail ya da faillerinin bulunarak adalete teslim  edilmesini talep ediyoruz.” dedi.
 
Camiye gelerek inceleme yapan polisin soruşturma başlattığı  bildirildi.
 
18 Aralık'ta da saldırıya uğrayan caminin duvarına haç çizilmiş ve  tabelası boyanmıştı.

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Almanya Baden-Württemberg Diyanet İşleri Türk İslam Birliği
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