Almanya'da aşırı sağcı siyasetçi Müslüman oldu

Tagesspiegel gazetesinin haberinde Wagner’in kısa süre önce İslam iyet'i seçtiği belirtildi.

Müslüman olmasına ilişkin konuşmak istemeyen Wagner’in "Bu kişisel bir konudur." ifadesini kullandığı kaydedildi.

AfD Brandenburg Eyalet Teşkilatı Başkanı Andreas Kalbitz de “Maerkische Allgemeine Zeitung” gazetesine yaptığı açıklamada, Wagner’in bundan sonra Müslüman olduğunu belirterek, "Arhtur Wagner’in İslamiyet’i seçtiği doğrudur." dedi.

Wagner'in 11 Ocak’ta AfD Brandenburg eyalet teşkilatının yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığını ifade eden Kalbitz, politikacının özel sebeplerden dolayı bu görevden ayrıldığı bilgisini paylaştı.

Partinin Eyalet Sözcüsü Daniel Friese ise insanların dinlerini seçmesinin özel bir durum olduğunu belirterek, "Bizim için bu bir sorun değil. Partinin büyük bir bölümü için de bir sorun olduğunu sanmıyorum." ifadesini kullandı.

Wagner’in daha önce Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) üyesi olduğu, daha sonra AfD’ye geçtiği ve 2015'ten beri üyesi olduğu AfD Brandenburg eyalet teşkilatının yönetim kurulunda da kiliseler ve dini cemaatler konularına baktığı kaydedildi.