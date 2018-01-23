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Almanya'da aşırı sağcı siyasetçi Müslüman oldu

AA |  23 Ocak 2018 Salı - 20:58 | Son Güncelleme : 23 01 2018 - 21:00

Almanya’da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi'nin Brandenburg eyaleti Havelland Bölge Başkan Yardımcısı Arthur Wagner'in Müslüman olduğu bildirildi.


Tagesspiegel gazetesinin haberinde Wagner’in kısa süre önce  İslamiyet'i seçtiği belirtildi.
 
Müslüman olmasına ilişkin konuşmak istemeyen Wagner’in "Bu kişisel bir  konudur." ifadesini kullandığı kaydedildi.
 
AfD Brandenburg Eyalet Teşkilatı Başkanı Andreas Kalbitz de  “Maerkische Allgemeine Zeitung” gazetesine yaptığı açıklamada, Wagner’in bundan  sonra Müslüman olduğunu belirterek, "Arhtur Wagner’in İslamiyet’i seçtiği  doğrudur." dedi.
 
Wagner'in 11 Ocak’ta AfD Brandenburg  eyalet teşkilatının yönetim  kurulu üyeliğinden ayrıldığını ifade eden Kalbitz, politikacının özel sebeplerden  dolayı bu görevden ayrıldığı bilgisini paylaştı.
 
Partinin Eyalet Sözcüsü Daniel Friese ise insanların dinlerini  seçmesinin özel bir durum olduğunu belirterek, "Bizim için bu bir sorun değil.  Partinin büyük bir bölümü için de bir sorun olduğunu sanmıyorum." ifadesini  kullandı.
 
Wagner’in daha önce Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) üyesi  olduğu, daha sonra AfD’ye geçtiği ve 2015'ten beri üyesi olduğu AfD Brandenburg  eyalet teşkilatının yönetim kurulunda da kiliseler ve dini cemaatler konularına  baktığı kaydedildi.
 
İslam karşıtı söylemlerle bilinen AfD’nin programında, "İslam  Almanya’ya ait değil" ifadesi yer alıyor.

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Almanya Müslüman oldu Arthur Wagner
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