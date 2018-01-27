Alman polisi, PKK yandaşlarına görmezden geldi

Köln’ün Ebertplatz Meydanı'ndan başlayan yürüyüşte geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gözlendi. 2 binin üzerinde polisin görev yaptığı yürüyüşe, atlı polislerin yanı sıra polis helikopterleri de havadan yürüyüş kortejini izledi.

Protesto gösterisi öncesinde bir basın toplantısı düzenleyen Köln Emniyet Müdürü Uwe Jacob, gösteride teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın posterlerinin taşınmasına izin vermeyeceklerini, YPG ve PYD bayraklarının ise taşınabileceğini açıklamıştı.

POLİS YÜRÜYÜŞÜ DURDURDU

Polisin, güzergâhın ilk bir buçuk kilometresinden sonra yürüyüşü bir saat kadar durdurduğu ve yerel saatle 14.39’da da terör örgütü yandaşlarına dağılma çağrısı yaptığı aktarıldı. Polis yetkilileri, yürüyüşün planlanandan önce durdurulmasına gerekçe olarak, yapılan uyarılara rağmen Öcalan resimli bayrakların açılmasını gösterdi.