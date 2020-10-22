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Aliyev açıkladı: 20 köy ve 1 kasaba daha işgalden kurtarıldı

22 Ekim 2020 Perşembe - 17:54 | Son Güncelleme : 22 10 2020 - 17:56

Azerbaycan 20 köy ve 1 kasabanın daha işgalden kurtarıldığını duyurdu


Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 20 köy ve 1 kasabanın daha işgalden kurtarıldığını açıkladı.
 
Aliyev, Azerbaycan-İran sınırının işgal  altındaki kısımlarının tamamen kurtarıldığını bildirdi
 

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