Alişan'ın kardeşinin kabir ziyaretinde feryatlar yürekleri dağladı!

Alişan, koronavirüs sebebiyle yaşamını yitiren kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş'ın mezarını vefatının 40. gününde ziyaret etti. Alişan'ın annesinin ziyaret sırasındaki feryatları yürek dağladı.

Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş, koronavirüse olmuş ve entübe edilmişti. Tektaş yoğun tedavi sonrası ise hayatını kaybetti.

Kardeş acısı yaşayan Alişan, ardından ikinci kez ölüm haberi ile yıkılmıştı. Şarkıcının kuzeni Ozan Ebcin de Tektaş'tan 8 gün sonra hayatını kaybetmişti. Zor günler yaşayan ve bulduğu her fırsatı kardeşinin mezarında vakit geçirerek değerlendiren Alişan, kardeşinin 40'ında da oradaydı.





"Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak..." diyen Alişan, Selçuk Tektaş'ın mezarındaki çiçeklerin fotoğrafını Instagram'dan "40" notuyla yayınladı.



Feriköy mezarlığında Selçuk Tektaş’ın 40 mevlidi vardı. Tüm aile bireyleri ve Selçuk Tektaş’ın sevenleri oradaydı. Alişan’ın üzüntüsü yüzünden okunuyorken anne ve babası da ayakta durmakta güçlük çekti.



Alişan’ın annesinin feryatları ise yürekleri dağladı.