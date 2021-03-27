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Alişan eşi Buse Varol'la aynı dizide rol alacak

27 Mart 2021 Cumartesi - 10:08 | Son Güncelleme : 27 03 2021 - 10:08

Alişan önceki akşam eşi Buse Varol’un doğum gününü arkadaşlarıyla kutladı. Ünlü şarkıcı eşiyle bir yaz dizisinde rol alacağını duyurdu.


Alişan önceki akşam eşi Buse Varol’un doğum gününü Arnavutköy Atlas Balık’ta arkadaşlarıyla kutladı. Alişan, “Ailecek yemek yedik. Eşimin 31’inci yaşını kutladık. Sağlık olsun, gerisi önemli değil” dedi. Ünlü şarkıcı ayrıca eşiyle bir yaz dizisinde rol alacağını duyurdu: “Yaz ayına hazırladığımız bir dizi projemiz var. İkimiz de aynı projede olacağız. Görüşmeler devam ediyor. Geri kalan bilgiler sürpriz olsun.” (Sayit DURMAZ)

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Alişan Buse Varol dizi
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