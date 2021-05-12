Ali Babacan'ın Abdullah Gül itirafı her şeyi değiştirdi! 'Yıldızı söndü'

Deva Partisi lideri Ali Babacan'ın AK Parti milletvekiliyken Recep Tayyip Erdoğan’a karşı muhalefetin Abdullah Gül’ü ortak aday çıkarma projesini yönettiğini açıklaması siyaset gündemine bomba gibi düşmüştü. Siyaset çevreleri tarafından Babacan'ın bu tavrı siyasi ikiyüzlülük olarak tanımlandı. Ayrıcı bu olayın ortaya çıkmasının ardından Babacan'ın güvenirliğinde sarsılma meydana geldiği ifade edildi.

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi, Babacan'ın Abdullah Gül ile ilgili açkılamalarını köşesinde değerlendirdi. Selvi konuyla ilgili, " Bu gerçeğin kendi ağzından itiraf edilmesi üzerine Ali Babacan ’ın imajı sarsıldı. Siyasi etik sözünü ağzından düşürmeyen Babacan’ın siyasi ahlaksızlık yaptığı ortaya çıktı. İnandırıcılığı darbe yedi. AK Parti ’ye zarar vermesi için Ali Babacan’ı “siyasetin yeni yıldızı” ilan eden Kılıçdaroğlu’nun yıldızının makyajı döküldü. Gerçek yüzü ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Selvi'nin ilgili yazısı şu şekilde:

Temel Karamollaoğlu’nun Abdullah Gül’e cumhurbaşkanı adaylığı teklifini ilettiği görüşmede ikisi dışında biri daha vardı, Ali Babacan.

Kemal Kılıçdaroğlu Abdullah Gül’e ortak cumhurbaşkanı adaylığını götürdüğünde ikisi dışında biri daha vardı, o da Ali Babacan.

Abdullah Gül’ün ortak cumhurbaşkanı adaylığı için Ankara ’da Amerikan Büyükelçiliği’nin bulunduğu Nevzat Tandoğan Caddesi’nde eski bir milletvekilinin ofisinde yürütülen temaslara ise Gül’ü temsilen Ali Babacan katılmıştı.

Ali Babacan kendi deyimiyle tam da bu işin “göbeğinde” yer almıştı. Hatta Abdullah Gül’den sonraki birinci kişiydi.

Ali Babacan, bu temasları yürütürken AK Parti Ankara Milletvekili sıfatını taşıyordu. Babacan, 2018 seçimlerinden 13 ay sonra 8 Temmuz 2019 tarihinde AK Parti’den istifa etti.

SİYASİ İKİ YÜZLÜLÜK ÖRNEĞİ

Bir yandan Erdoğan’ı tasfiye planının başında yer alıyor, Erdoğan’a karşı muhalefetin Abdullah Gül’ü ortak aday çıkarma projesini yönetiyor, diğer yandan da Erdoğan’ı cumhurbaşkanı adayı gösteren teklifin altına imza atıyordu. Bu kadarına pes... Bunun tek bir adı var, o da siyasi ikiyüzlülük.

Bu gerçeğin kendi ağzından itiraf edilmesi üzerine Ali Babacan’ın imajı sarsıldı. Siyasi etik sözünü ağzından düşürmeyen Babacan’ın siyasi ahlaksızlık yaptığı ortaya çıktı. İnandırıcılığı darbe yedi.

AK Parti’ye zarar vermesi için Ali Babacan’ı “siyasetin yeni yıldızı” ilan eden Kılıçdaroğlu’nun yıldızının makyajı döküldü. Gerçek yüzü ortaya çıktı.

BABACAN’IN YANITI NE OLDU?

AK Parti milletvekiliyken, AK Parti’ye kurulmak istenen kumpasın “tam göbeğinde” yer aldığını katıldığı bir TV programında kendisi itiraf eden Ali Babacan, bu konunun tartışılacağını hatta eleştirilerin odağında yer alacağını düşünmeliydi. Belli ki hesap etmemiş. Çünkü gelen eleştirilere, “Sayın Erdoğan’ın trolleri yine harekete geçti” diye karşılık verdi.

TROLLEMİŞ

Bir yanda Erdoğan’ı tasfiye projesinin başında yer alacaksınız diğer yandan ise aynı tarihlerde Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adaylığına imza vereceksiniz. Sonra bu ortaya çıkınca sizi eleştirenleri trollükle suçluyorsunuz. Sayın Babacan siz AK Parti milletvekili sıfatıyla o sırada herkesi trollemişsiniz.

ERDOĞAN-BABACAN GÖRÜŞMESİ

AK Parti milletvekili olarak Erdoğan’ı tasfiye etmeyi hedefleyen operasyonun başında yer alan Ali Babacan, AK Parti’den istifa etmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmüştü. Erdoğan, o görüşmede Babacan’a, “Ümmeti parçalıyorsunuz” demişti.

SONLARI HÜSRAN OLACAK

Erdoğan, isim vermeden Babacan ve Davutoğlu partilerine ilişkin de değerlendirme yapmış, “Bizim bir davamız var. Biz siyaset i bunun için yapıyoruz. Bunlar ümmeti parçalamak istiyorlar. Geçmişte de bizden ayrılanlar oldu. Hatta içlerinde grup kuranlar bile oldu ama sonları ne oldu? sonları hüsran oldu. Bunların da sonu hüsran olacak” demişti.

Erdoğan’la aynı kanaatteyim. Kitle partilerinden ayrılıp yaşayan olmadı. Sonları hüsran olacak. Ama bu arada CHP’ye ve HDP’ye de payanda olacaklar. Bu partilerin Ayasofya ’yı açan Erdoğan’ı tasfiye planlarına alet olacaklar.

MUHALEFETİN 2023 PLANI

GEÇMİŞTE kim, hangi rolü oynadı sorununu elbette tartışacağız. Siyasette ahlak abidesi olarak kendini pazarlayanların ne tür oyunlar oynadıklarını ortaya çıkaracağız ama asıl geleceğe bakmamız gerekiyor.

2023 seçimlerinde muhalefetin stratejisi nasıl olacak?

2023 seçimlerine ilişkin Cumhur İttifakı’nın planı belli. Erdoğan’ı ortak cumhurbaşkanı adayı gösterecekler.

MİLLET İTTİFAKI GENİŞLEYECEK Mİ?

Ancak Millet İttifakı’nın ne yapacağı belli değil.

1- Millet İttifakı CHP, İYİ Parti, SP olarak devam edecek mi?

2- Akşener’in dediği gibi Deva ve Gelecek Partisi, Millet İttifakı’nda yer alacak mı?

MİLLET İTTİFAKI’NIN CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM

Daha da önemlisi Millet İttifakı ortak aday çıkarabilecek mi, ortak aday çıkarırsa bu aday kim olacak?

2018 seçimlerinde Abdullah Gül’ün ortak aday olmasını engelleyen, muhalefet partilerinin ayrı ayrı cumhurbaşkanı adayı çıkarmasının önünü açan Meral Akşener bu kez, ortak aday projesini engellemeyeceği yönünde mesajlar veriyor. Kılıçdaroğlu ise tam aksine Millet İttifakı’nın ortak cumhurbaşkanı adayı olabileceği yönünde açıklamalar yapıyor.

2023’E İSTANBUL MODELİ

1- Millet İttifakı 2023 seçimlerine Ekrem İmamoğlu’nun seçimleri kazandığı İstanbul modeli ile hazırlanıyor.

2- Seçimde ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarmaya bu kez yakınlar.

3- Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş başta olmak üzere cumhurbaşkanı adaylığı konusunda CHP’de bir kaos yaşanmasının önünü kesmek için aday olabileceği mesajını veriyor.

4- Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimleri öne çıkıyor.

5- Abdullah Gül ve Ali Babacan ise denklemin uzağına düştüler.

6- Akşener’in, aday olmadığı takdirde Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş’ın adaylığı konusundaki tavrı belirleyici olacak. Altın hisse Akşener’in elinde.

7- Meral Akşener’in son anda kazanma şansına bakarak İmamoğlu veya Yavaş’ı desteklemesi bekleniyor. Ama Akşener ihtimali son ana kadar masada olacak.

8- Tabii bir de sürpriz aday konusu var.