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Aleyna Tilki'den Eurovision açıklaması

22 Haziran 2021 Salı - 16:06 | Son Güncelleme : 22 06 2021 - 16:25

Takipçilerinden Eurovision'la ilgili sorular alan Aleyna Tilki, hayranlarına yanıt verdi.


Eurovision'a katılacağını sanmadığını belirten 21 yaşındaki popçu Aleyna Tilki, "Ben Avrupa’da, Türkiye’yi Türkiye’nin lokal bir şarkıcısı olarak temsil etmek istemiyorum. Ben Türkiye’yi global bir şarkıcı olarak tüm dünyada şampiyonlar liginde temsil etmek istiyorum. Çünkü o ligdeki prodüktörlerle çalışmaya başladım bile" dedi.
 
Türkiye, 2013 yılında puanlama sistemindeki haksızlığı gerekçe göstererek 'Eurovision’dan çekilmişti. 2003'te Türkiye'yi temsil eden ve ülkemize ilk birinciliği getiren şarkı, Sertab Erener'in seslendirdiği 'Everyway That I Can' olmuştu.
 
 

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