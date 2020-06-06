Aleyna Çakır'ın sır ölümü! Şoke eden ayrıntılar ortaya çıktı...

Son dakika haberine göre; İntihar ettiği öne sürülen Aleyna Çakır'ın birlikte yaşadığı sevgilisi Ümitcan Uygun tarafından bayılana kadar dövüldüğü ortaya çıktı. Ümitcan Uygun'un sosyal medyada paylaştığı o video kısa süre sonra silinse de milyonlarca kişiye ulaştı.

Sabah'ın haberine göre; Aleyna Çakır'ın ölüm haberi hem ailesini hem de arkadaşlarını hüzne boğdu. Aleyna Çakır'ın cansız bedenini sevgilisi Ümitcan Uygun buldu fakat daha sonra ortaya çıkan video , söz konusu ölümün intihar değil cinayet olabileceği konusunda soru işaretlerini içinde barındırıyor. Ümitcan Uygun'un sevgilisi Aleyna Çakır'ı darbettiği ve bayıldıktan sonra videoya çektiği görülüyor.

Facebook'ta soyadlarını aynı yapan sevgililerin, birlikte yaşadığı ifade ediliyor. Olay gecesi Ümit'in arkadaşlarıyla Aleyna'nın evinin önünde toplandıkları, alkol aldıkları ve sabah a karşı da Aleyna'nın ölüm haberinin geldiği iddia ediliyor.

Ailesi yüzünden intihar eden Aleyna'nın ailesiyle arasının iyi olduğu, yakın arkadaşı tarafından ifade ediliyor. Ayrıca Aleyna'nın sevgilisi Ümitcan Uygun, Kırşehir 'deki cenaze törenine de katılmadı. Yakınları tarafından kafanı topla denilerek şehir dışına gönderilen Ümitcan Uygun, hem kendisinin hem de Aleyna'nın Instagram hesaplarını da kapattı.

ALEYNA ÇAKIR OLAYI NEDİR?

Erkek arkadaşı Ümitcan Uygun tarafından Aleyna Çakır’ın intihar ettiği öne sürülmüştü. Ümitcan Uygun, bir video paylaştı ve o videoda olayın intihar değil de cinayet olabileceği akıllara geldi. Ümitcan Uygun'un kız arkadaşı Aleyna Çakır'ı darbettiği ve bayıltmasının ardından videoya çektiği anlaşılıyor. Bir sosyal medya paylaşım platformunda soy isimlerini aynı yapan çiftin beraber yaşadığı öğrenildi.

‘’AİLESİYLE ARASI İYİYDİ’’

Olayın yaşandığı gece Ümit, arkadaşlarıyla birlikte Aleyna’nın evinde toplanıyor. Alkol aldıkları ve sabaha karşı Aleyna’nın ölüm haberinin geldiği öne sürülüyor. Yakın arkadaşı, ailesinden dolayı intihar ettiği iddia edilen Aleyna’nın ailesiyle arasının iyi olduğunu söyledi. Öte yandan erkek arkadaşı Ümitcan Uygun, Kırşehir’deki cenaze töreninde yer almadı. Ümitcan, yakınları tarafından ‘Biraz kafanı topla’ denilerek, şehir dışına gönderildi. Ümitcan’ın hem kendisinin hem de Aleyna’nın sosyal medya hesabını kapattığı öğrenildi.