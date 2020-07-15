İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, "15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yıldönümü münasebetiyle, millet iradesinin tecelligahı TBMM'de düzenlenecek olan anma programına, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in de katılacağını kamuoyuna duyurmuştuk. Ancak, Sayın Genel Başkanımızın koruma ekibinden bir polis memurunun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Her ne kadar sayın Genel Başkanımıza yapılan test 'negatif' çıkmışsa da, yapılan değerlendirmeler sonrası, törene katılanları riske atmamak için, törene katılmama kararı alınmıştır" denildi.
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Akşener, TBMM'deki anma programına katılamayacak
DHA | 15 Temmuz 2020 Çarşamba - 11:56 | Son Güncelleme : 15 07 2020 - 11:56
İyi Parti, Genel Başkan Meral Akşener'in koruma ekibinde bir polisin memurunun Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenecek 15 Temmuz anma programına katılmayacağını duyurdu.
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