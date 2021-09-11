Elazığ'da bir mağaza, sosyal medya üzerinden metrekare fark etmeden halıları 50 TL'den satışa çıkaracağını duyurdu. Mağaza çalışanlarının öğle saatlerinde satışa başlamasıyla birlikte kısa sürede yoğunluk oluştu. İndirimli halılardan almaya çalışanların oluşturduğu kalabalık izdihama neden oldu. 50 TL'ye halı almak isteyen vatandaşlar pandemi kurallarını da hiçe saydı. Yaşanan izdiham ise cep telefonu kameralarına yansıdı.
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- Akılalmaz görüntü! 50 TL olduğunu duyunca birbirlerini ezdiler
Akılalmaz görüntü! 50 TL olduğunu duyunca birbirlerini ezdiler
Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA) | 11 Eylül 2021 Cumartesi - 19:29 | Son Güncelleme : 11 09 2021 - 19:29