24 Kasım 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.316 0.10 EURO 9,4230 0.91
USD 7,9370 0.63 ALTIN 463,260 -0.51
CANLI BORSA
TÜMÜ

Akdeniz'de sıcak gelişme! Türkiye harekete geçti...

24 Kasım 2020 Salı - 15:36 | Son Güncelleme : 24 11 2020 - 15:50

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İrini Harekatı'na tepki göstererek, "İrini Harekatı başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat. Uluslararası hukuk tarafından sağlam temellere dayanmıyor." ifadelerini kullandı.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İrini Harekatı başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat. Uluslararası hukuk tarafından sağlam temellere dayanmıyor." açıklamasında bulundu. Akar, "Maalesef müttefiklerimizin açıklamaları tam olarak gerçeği yansıtmamakta, bazı gerçekler çarpıtılmaktadır." ifadelerini kullandı.
 
 
Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
 
İrini Harekatı başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat. Uluslararası hukuk tarafından sağlam temellere dayanmıyor. Olay tamamen uluslararası hukuka aykırı, teamüllere aykırı şekilde icra edilmiş, yanlış yapılmıştır. Maalesef müttefiklerimizin açıklamaları tam olarak gerçeği yansıtmamakta, bazı gerçekler çarpıtılmaktadır.
 

ETİKETLER

bakan akar harekat tepki
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.