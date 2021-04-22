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Akdeniz'de büyük facia! 100'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti

AA |  22 Nisan 2021 Perşembe - 23:38 | Son Güncelleme : 23 04 2021 - 0:11

Akdeniz'in orta kesiminde düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun battığı ve en az 100 göçmenin hayatını kaybettiği bildirildi.


Cenevre merkezli Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) Twitter hesabından  yapılan açıklamada, Orta Akdeniz'de meydana gelen deniz kazasında en az 100  kişinin yaşamını yitirdiğine dair raporlar olduğunu duyurdu.
 
 Açıklamada, "Bu son trajediden dolayı üzüntü duyuyoruz ve devletlere  Akdeniz'de arama kurtarma gemilerini yeniden konuşlandırma çağrımızı  yineliyoruz." ifadesi kullanıldı.
 
Akdeniz’de arama-kurtarma çalışmalarına katılan Fransız sivil toplum  kuruluşu SOS Akdeniz’den yapılan açıklamada da "Bugün saatler süren aramanın  ardından en büyük korkumuz gerçek oldu. Ocean Viking mürettebatı, Trablus’un  kuzeydoğusundaki bir lastik botun enkazına tanık olmak zorunda kaldı. Söz konusu  botun 130 kişi taşıdığı ve zor durumda olduğu çarşamba sabahı rapor edilmişti."  ifadeleri kullanıldı.
 
SOS Akdeniz'e ait Ocean Viking gemisinin olay yerine ulaşmasının  ardından olay yerinde en az 10 ceset tespit ettiği ve hayatta kalan kimseye  rastlanmadığı bilgisi de paylaşıldı.
 
Açıklamada, enkazına ulaşılan bot dışında iki botun daha zor durumda  olduğuna dair bilgi geldiği belirtilirken, bölgedeki arama-kurtarma  operasyonlarının herhangi bir etkili bir devlet koordinasyonunun yokluğunda çok  zor şartlar altında gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.
 
STK'nin açıklamasında, 2021'in başından bu yana Akdeniz’in orta  kesiminde 350'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

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