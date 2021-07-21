Akaryakıt fiyatları ile ilgili flaş açıklama! 1 TL daha ucuz...

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasının (EPGİS) Kurucu Başkanı Fesih Aktaş, sendikanın geçen hafta sonu yapılan 2. Olağan Genel Kurulunda güven tazeledi. Bir dönem daha EPGİS Genel Başkanlığını yürütmek üzere görevine başlayan Aktaş, sendikanın çalışmaları ve akaryakıt sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

SON 15 YILIN ZİRVESİ

Dünya petrol ve akaryakıt piyasalarında 2020 yılı Mart ve Nisan aylarındaki sert düşüşler sonrası 2021 yılının ilk aylarından itibaren başlayan yükseliş hareketinin sekiz ay soluksuzca yükseliş trendine girdiğini hatırlatan Aktaş “Petrol ve uluslararası ürün fiyatları son 15 yılın zirve rakamlarına ulaştı. Bunun yanı sıra, ülkemizde döviz fiyatlarındaki artışın da akaryakıt fiyatlarına yansıması kaçınılmaz hâle geldi” dedi. Aktaş “Bu yansımamın minimize edilmesi için devletçe getirilen koruma kalkanı olan Eşel Mobil Sistemi, LPG’de 2020 yılı eylül ayından beri, motorin ve benzinde ise aralık ayından beri kesintisiz şekilde devam etmekte. Bu kalkanın devlete 2021 yılı maliyeti yaklaşık 18 milyar TL’ye dayandı. Hâlihazırda devlet; benzinde litrede 67 kuruş, motorinde 71 kuruş, LPG’de ise 1 lira hiç almayarak ciddi bir ekonomik destek sağlamakta” diye konuştu.

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE

Sendika olarak kaçak ve kayıt dışı akaryakıt ile mücadele ettiklerine dikkat çeken Aktaş “Mesela, fatura kaynaklı vergi kaçakçılığının akaryakıt sektörüne verdiği zararı her fırsatta dile getirdik. Bu kaçakçılıktan elde edilen haksız kazanç ile sağlanan ucuz akaryakıt satışıyla, vergisini ödeyen basiretli bayilerin piyasadan çekilmek durumunda kaldığını duyurduk. Bu kaçakçılığın önlenmesi durumunda hazinenin kasasına girecek miktarın 27 milyar liraya çıktığını açıkladık. Hem vergisini kuruşu kuruşuna ödeyen bayilerimizin hem de devletin zarar gördüğü bu kaçakçılık türü sebebiyle güvenlik güçlerimiz harekete geçti ve bu yılın başında 220 zanlının yakalandığı cumhuriyet tarihinin en büyük akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. Namusu ile iş yapan istasyoncular, bu savaşın devlet ile birlikte ilk galipleri arasında olacaklar” değerlendirmesinde bulundu. (Türkiye gazetesi)