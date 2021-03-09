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AK Partili Yazıcı: "9 Mart 2003: Türk siyasi tarihinin ve aynı zamanda AK Parti tarihinin dönüm noktası"

AK Partili Yazıcı: "9 Mart 2003: Türk siyasi tarihinin ve aynı zamanda AK Parti tarihinin dönüm noktası"