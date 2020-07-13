AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar

SREBRENITSA SOYKIRIMININ 25.YILI

FRANSA'NIN LİBYA POLİTİKASI

Bütün bu saldırılarının sebebini biliyoruz. Kendilerince ince bir oyun oynamaya çalıştılar. Bir anda Hafter'e destek verirken bir yandan ara bulucu olmaya çalıştılar. Ama Hafter'e verdikleri destek toplu mezarlar olarak geri döndü.

Cezayirli mücahitlerin cesetleri bir direniş sembolü olmasın diye kafataslarını alıp Fransa 'ya götürdüler. Ahlaksız bir jest olarak iade ettiler.

ONLINE İNSAN KAÇAKÇILIĞI İDDİASI

Pek çok anne arkadaşımız bize kaygılarını ilettiler. Yabancı bir alışveriş sitesi çocuk ayakkabısı 500 bin TL'ye satılıyor. Birileri bunun çocuk istismar mekanizması olduğuna dair bir kanıya varmışlar. Adliyemiz inceleyecektir. Bu kayıp çocuklar meselesinde Avrupa 'ya hatırlattığımız bir konudur. Avrupa'da kayıp çocuklar büyük bir yaradır.

Bu çocuklar nasıl kayboluyor, bu çocuklar kimler tarafından kaçırılıyor? Birtakım kayıpların ise hiç kaydedilmediği vurgulanmış. Kaybolan ve ailelerinden ayrı kalan çocukların 100 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Bu konuyu takip etmeye ve Avrupa'daki muhataplarımıza iletmeye devam edeceğiz.

TÜRKİYE'YE SEYAHAT YASAKLARI

Seyahat yasaklarının sağlam gerekçesinin olmadığını söylemek isterim. Türkiye salgın konusunda her zaman şeffaftır. Objektif kriterlerle değerlendirilmeli.

15 TEMMUZ'UN YILDÖNÜMÜ

Milletimizin topyekun direnişin sembollerinden biridir. Bir millet bu süreçte demokrasiye sahip çıktı.