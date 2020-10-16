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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un acı günü

AA |  16 Ekim 2020 Cuma - 10:08 | Son Güncelleme : 16 10 2020 - 10:08

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un amcası Hilmi Kurtulmuş vefat etti. Cenazenin Fatih Camii'nden kaldırılacağı açıklandı.


AK Parti Genel Başkanvekili olan Numan Kurtulmuş'un amcası Hilmi Kurtulmuş hayatını kaybetti.
 
Numan Kurtulmuş, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Zerafeti, samimiyeti, engin kültürü, şahsiyeti ile güzel insan, örnek bir Müslüman olan amcam Hilmi Kurtulmuş vefat etti. Kendisini Cuma namazı sonrası Fatih Camiinden dar-ı bekaya uğurlayacağız. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

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AK parti Numan Kurtulmuş amca vefat
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