02 Temmuz 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 115.315 0.00 EURO 7,7190 0.17
USD 6,8480 0.01 ALTIN 390,050 -0.62
CANLI BORSA
TÜMÜ

Airbus 15 bin kişiyi işten çıkaracak

01 Temmuz 2020 Çarşamba - 8:02 | Son Güncelleme : 01 07 2020 - 8:02

Airbus, 2021 yaz sonuna kadar yaklaşık 15 bin kişiyi işten çıkaracak.


Yeniden yapılanma planı açıklayan Airbus SE, 2021 yaz sonuna kadar yaklaşık 15 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.
 
Airbus yaptığı açıklamada, işten çıkarma kararının düşen talep nedeniyle alındığını, koronavirüs krizinden kaynaklı olarak talebin son aylarda yüzde 40 düştüğünü belirtirken, hava yolu ile seyahat sektörünün 2023'ten önce toparlanmasının beklenmediğini de ifade etti.
 
CEO Guillaume Faury yaptığı basın açıklamasında, "Şu ana kadar aldığımız tedbirler bize global pandeminin ilk şokunu absorbe etme imkanı verdi. Şimdi, bizim faaliyetlerimizi sürdürebilmemiz ve krizden sağlıklı şekilde, global havacılık lideri olarak çıkmamızı sağlayacak adımlar atmamız gerekli" dedi.

ETİKETLER

Airbus işçi CEO Guillaume Faur
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.