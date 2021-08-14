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Aile hekimlerinde yeni dönem! Resmen değişti, 81 ile yazı gitti...

AA |  14 Ağustos 2021 Cumartesi - 11:52 | Son Güncelleme : 14 08 2021 - 11:52

Aile hekimlerine müjde geldi. Resmen değişti, bakanlık 81 ile yazı yolladı. Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "Aile Hekimliği Tarama ve Takip Katsayısına İlişkin Yönerge"de yapılan değişiklikle, kronik hastalıkların tarama ve takibindeki başarı oranına göre aile hekimlerine ek ödeme yapılacak.


Aile hekimleri, aşı performansının yanında kronik hasta takibi için de  teşvik ödemesi alacak. 1 Temmuz 2021'de yürürlüğe giren "Aile Hekimliği Tarama ve Takip  Katsayısına İlişkin Yönerge"de diyabet, obezite, serviks kanseri, kolorektal  kanser, meme kanseri, kardiyovasküler risk değerlendirmesi, çok yönlü yaşlı  sağlığı değerlendirmesi gibi tarama ve takipler için asgari başarı yüzdesi  belirlenmişti.
 
Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "Aile Hekimliği Tarama ve Takip  Katsayısına İlişkin Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge" ile asgari  başarı oranının altında kalan aile hekimlerinin ücretlerine negatif yansıyacak  bir uygulamaya meydan vermeyecek şekilde katsayı düzenlemesi yapıldı.
 
Yönergeyle, "Aile Hekimliği Tarama ve Takip Katsayısı"nda asgari  başarı oranının altındakiler için kriter katsayısı "1" olarak değiştirildi.
Böylece aşı performansına göre yapılan teşvik uygulamalarından sonra  aile hekimlerine kronik hasta takibine dayalı olarak teşvik ödemesi yapılacak.
 Ayrıca Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü imzasıyla 81 il sağlık  müdürlüklerine gönderilen yazıda, iş planlamalarının Kovid-19 aşı programı  kapsamında aksamaya meydan vermeyecek şekilde yapılması istendi. Yazıda, Kovid-19 salgınına karşı tüm sağlık kuruluşları ve sağlık  personeliyle başarılı çalışmaların yürütüldüğü, aşı oranlarında toplum  bağışıklığını sağlayacak hedeflere ulaşmak için yoğun gayret sarf edildiği  vurgulandı.
Özellikle toplumsal yaşamın normale dönmesi ve örgün eğitimin yeniden  uygulanabilmesini teminen Kovid-19 aşılamasına ilişkin faaliyetlerin  yoğunlaştırıldığı belirtilen yazıda, önümüzdeki günlerde bu konudaki  faaliyetlerin kesintisiz şekilde artarak devam edeceğine dikkat çekildi.
 Yazıda, şunlar kaydedildi: "Sağlık kuruluşlarımızın bu konuda gerekli tedbirleri aldığını ve  süreci başarıyla yürüttüğünü biliyoruz. Yoğun aşı programının uygulandığı ve  başta aile hekimliklerimiz olmak üzere bu konuda teşvik edici düzenlemelerin  hayata geçirildiği bu dönemde toplumsal bağışıklığı sağlamak büyük önem  kazanmıştır. Toplum sağlığını korumak adına alınan bu tedbirlerin başarıya  ulaşması için kesintisiz hizmet büyük önem taşımaktadır. Sağlık çalışanlarımızın  süreçte bilgilendirilmesi ve önümüzdeki kısa süre içinde izin vb. nedenlerle  hizmet sürekliliğini aksatmayacak şekilde iş planlamalarını yapması büyük önem  arz etmektedir."
 

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