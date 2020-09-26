Ahmet Mahmut Ünlü Emniyet'te 3 saat o iddiayı anlattı

CNN Türk’te 9 Eylül 2020’de Ahmet Hakan ’ın hazırlayıp sunduğu Tarafsız Bölge programına katılan Ahmet Mahmut Ünlü, Türkiye’de 2 bin selefi derneği olduğunu, bu grupların silahlandığını ve ayaklanma çıkarma planı yaptıklarını iddia etti. Kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet’ olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü programda özetle şunları söyledi:

“Bu selefi yapılanmaya ben 3-4 kez konuşma yaptım. 2 bin dernek var. Bu dernekler silahlanıyor. Şahıslar pompalı mompalı. Silahlanmayı engelleyin. İç savaş hazırlanıyor. Özellikle Batman -Adıyaman tarafında. Oradaki selefi akımla, Batman tarafında Şii tarafının çatışması hazırlanıyor. Barut gibi. Pompalı alımlarıyla, izinli, internetten bile satılır şekilde bu silah yayılıyor. Yarın bu işin önüne varamayız. Biri şeyhim diye cihat ilan edecek, öteki mehdiyim diye çıkın diyecek. Birbirini öldürmek zorunda kalır bu Müslüman millet. PKK ’dan ümidi kesildi diye, şu Selefi hortlatması. İzmir ’de kaynıyor. İnsanları ölümle tehdit, alenen.”

Ünlü, daha sonra bir gazeteye yaptığı açıklamada ise savcılar kendisini çağırırsa silahlanan en az 150 derneğin ismini vereceğini söyledi. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan “Savcılar Cübbeli’yi ifadeye çağırmalıdır” başlıklı köşe yazısında, “Savcıların harekete geçmesi lazım, bir. Cübbeli’ye ‘Ver bakalım elindeki bilgileri’ denmesi lazım, iki. Bunun burada bırakılmaması lazım, üç” dedi.

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