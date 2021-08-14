Ahmet Kural evleniyor! Düğün tarihi belli oldu

Oyuncu Ahmet Kural , avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile Bodrum tatiline devam ediyor. Yazın başladığı günden beri yerinde oturmayan çift, muhabirlerle sohbet etti. Ahmet Kural, düğün tarihini açıkladı.

Ahmet Kural 2019’da aşk yaşamaya başladığı avukat Çağla Gizem Çelik ile ‘Bir Zamanlar Kıbrıs’ dizisi sezon finali yapar yapmaz Amerika Miami’ye gitmişti.

Ardından İtalya’ya geçmişler, 24 Temmuz’da Bodrum sezonunu açmışlardı. Sonrasında İstanbul’a dönen ikili yeniden Bodrum’da. Önceki gün bir plajda görüntülendiler.Çağla Gizem Çelik annesiyle denize girmeyi tercih ederken oyuncu, arkadaşlarıyla sohbet etti. Bir hafta daha Bodrum’da kalacaklarını söyleyen Ahmet Kural, “Çekimler başlayacağı için Kıbrıs’a döneceğim” diye konuştu.

Sevgilisinin ailesinden de onay alan Ahmet Kural, nikaha dair sorulara ise şu yanıtı verdi: “Artık kısmetse önümüzdeki yıl.”