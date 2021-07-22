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Ahmet Kural-Çağla Gizem çifti Bodrum trafiğine çözüm buldu!

22 Temmuz 2021 Perşembe - 16:37 | Son Güncelleme : 22 07 2021 - 16:37

Avukat sevgilisi Çağla Gizem’le birlikteliğinin ikinci yılını kutlayan Ahmet Kural, Bodrum sezonunu açtı. Trafiğe çözüm bulan Kural, avukat sevgilisini de scooter’ının arkasına alarak evlerinin yolunu tuttu.


Önceki ilişkilerine kıyasla gözlerden uzakta kalmayı tercih ettiği bir beraberlik yaşayan Ahmet Kural, sosyal medya hesabı üzerinden zaman zaman mutlu giden ilişkisine dair paylaşımlarda bulunuyor. Ahmet Kural, avukat sevgilisi Çağla Gizem’le Bodrum tatilini açtı. Çift, önceki gün Torba’daki Toka hotelin beach'inde görüntülendi.
 
 
Ahmet Kural, kendisini gibi oyuncu arkadaşlarıyla denize girip serinlemeyi tercih ederken Çağla Gizem ise mekanın barında oturmayı tercih etti. Mayo giymeyi tercih eden Çağla Gizem, belinden pareosunu gün boyu çıkarmadı. Kural, deniz keyfi sonrası sevgilisinin yanına geçerek sohbet etti. Kural’ın fit hali dikkat çekti.
 
İkili ara ara telefonlarıyla selfie çekildi. Akşam saatlerine yakın mekandan sevgilisiyle ayrılan Kural’ın Bodrum’da yaşanan trafiğe çözüm bulduğu görüldü.
 
TRAFİĞE ÇÖZÜM
 
TRAFİĞE ÇÖZÜM 
 
Ahmet Kural, Çağla Gizem’i kullandığı scoter’ın arkasına alarak evlerinin yolunu tuttu. İkilinin keyifli halleri objektiflere böyle yansıdı.
 
 
 

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