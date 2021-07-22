Ahmet Kural-Çağla Gizem çifti Bodrum trafiğine çözüm buldu!

Önceki ilişkilerine kıyasla gözlerden uzakta kalmayı tercih ettiği bir beraberlik yaşayan Ahmet Kural , sosyal medya hesabı üzerinden zaman zaman mutlu giden ilişkisine dair paylaşımlarda bulunuyor. Ahmet Kural, avukat sevgilisi Çağla Gizem’le Bodrum tatilini açtı. Çift, önceki gün Torba’daki Toka hotelin beach'inde görüntülendi.

Ahmet Kural, kendisini gibi oyuncu arkadaşlarıyla denize girip serinlemeyi tercih ederken Çağla Gizem ise mekanın barında oturmayı tercih etti. Mayo giymeyi tercih eden Çağla Gizem, belinden pareosunu gün boyu çıkarmadı. Kural, deniz keyfi sonrası sevgilisinin yanına geçerek sohbet etti. Kural’ın fit hali dikkat çekti.