Ağustos kira artış oranı 2021! Ağustos ayı kira artış oranı enflasyon rakamları sonrası belli oldu! İşte TEFE TÜFE'ye göre Ağustos kira artış oranı 2021…

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Temmuz'da tüketici fiyat endeksi bir önceki aya göre ise yüzde 1,80 artış gösterdi. Peki, Ağustos ayı kira artış oranı 2021 ne kadar oldu? İşte Ağusto kira artış oranı 2021…

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon temmuzda yıllık yüzde 18,95 oldu. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %44,92, aylık %2,46 arttı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %18,95, aylık %1,80 arttı TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,80, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,41, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,95 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,15 artış gerçekleşti. Peki, 2021 Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

AĞUSTOS 2021 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

On iki aylık ortalamalara göre %15,15 artış gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aylık enflasyon oranları yapılabilecek en üst kira zam oranını belirlemede kullanılır.

KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIR?

Kira artış oranı ev sahibinizin ya da iş yeri sahibinizin uygulayacağı en yüksek zam oranını belirler. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı 'nın hazırladığı Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklanmıştı.

Bu açıklamayla Yeni Ekonomi Paketi'nde kira zamlarının artık tüketici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre belirlenmesine karar verilmişti. Kira artış oranları da artık üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre hesaplanıp bu şekilde kiracıya bildiriliyor.

AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI ÖRNEK HESAPLAMA!

Konut Kirası: 1.000 Lira

Temmuz 2021 Kira Artış Oranı: %15,15

Temmuz Ayı Kira Zammı Tutarı: 151,5TL