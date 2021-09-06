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Ağrılarınız 15 günden uzun sürüyorsa dikkat! Migren olabilir!

06 Eylül 2021 Pazartesi - 15:18 | Son Güncelleme : 06 09 2021 - 15:18

Toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla 5-11 Eylül tarihleri tüm dünyada Kronik Migren Haftası olarak kabul ediliyor. Bu kapsamda, Küresel Migren ve Ağrı Derneği hastalıkla ilgili önemli bilgiler paylaştı.


Küresel Migren ve Ağrı Derneği Kronik Migren Haftası ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, kronik migren en az 3 ay boyunca, ayda 15 gün veya daha sık ortaya çıkan ve bunların en azından 8'inin migren özellikleri taşıdığı baş ağrısı durumu olarak tanımlanıyor. Toplumda %1,4 - 2,2 oranında görülen kronik migrenin kişinin sosyal yaşamını, fiziksel ve mental performansını büyük oranda etkilediği belirtiliyor. Bu ağrı dönemlerine depresyon, anksiyete ve kronik farklı ağrı tipleri de migrene sıklıkla eşlik edebiliyor. Kronik migren aynı zamanda, hastaların sosyal ve aile hayatına verdiği çok ciddi zararlarıyla birlikte, toplum açısından da önemli iş gücü kaybına sebep olabiliyor. 
 
Dernek, migreni tetikleyen faktörleri ise beslenme, uyku düzeni, yaşam tarzı, çevresel ve fizyolojik değişiklikler başlıkları altında şöyle özetliyor: 
 
- Bazı hastalarda belirli yiyecekler, alkol alımı, öğün atlama, kafein yokluğu ve dehidrasyon. 
 
- Uykusuzluk veya aşırı uyuma gibi uyku alışkanlıklarında değişikliklerin olması. 
 
- Yoğun egzersizler ve uzun yolculuklar yapmak. 
 
- Parlak veya titrek ışık, güçlü kokular ve belirgin hava değişikliklerine maruz kalmak.
 
- Duygusal sıkıntı, stres veya stresli bir dönemden sonra ani rahatlama yaşamak. 
 
- Kadınlarda menstrüasyona neden olan hormonlarda değişiklik. Hormonal gebelik kontrolünde veya hormon replasman tedavisinin kesintiye uğraması. 

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