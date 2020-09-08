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Ağrı kesicilerin akut böbrek hasarına neden olabileceği uyarısı

AA |  08 Eylül 2020 Salı - 14:12 | Son Güncelleme : 08 09 2020 - 14:12

Türk Böbrek Vakfı (TBV), Kovid-19 tedavisinde kullanılan ağrı kesicilerin akut böbrek hasarına neden olabileceği uyarısında bulunarak, hastalıktan korunmanın önemine işaret etti.


Vakıftan yapılan yazılı açıklamada görüşleri yer alan Türk Böbrek  Vakfı Başkanı Timur Erk, önceki yıllarda "Bilinçsiz Ağrı Kesici Kullanmayı Kesin,  Böbreklerinizi Tüketmeyin" çağrısıyla bilinçsiz ağrı kesici kullanımının  böbreklere verdiği zarara dikkati çektiklerini hatırlattı.
 
Araştırmalarla henüz kanıtlanmamış ancak klinik tablolarla uzmanların  ele aldığı konular arasında yer alan yoğun ağrı kesici kullanımının böbrekler  üzerindeki etkisinin, Kovid-19'dan korunmanın önemini bir kez daha gözler önüne  serdiğini aktaran Erk, şunları kaydetti:
"Bugün geldiğimiz nokta gösteriyor ki koronavirüs tedavisinde maalesef  ağrı kesicilerin önemi büyük. Tedaviden veya kullanılan ilaçlardan kaçınmak  elbette mümkün değil, fakat hem kendi sağlığımız hem aile bireylerimizin sağlığı  ve tüm sosyo-ekonomik hayatın etkilendiği düşünüldüğünde, toplum sağlığı için bir  kez daha koronavirüs ile ilgili tüm önlemleri aldığımızdan emin olmalıyız.  Alınacak en önemli tedbir, sağlık profesyonellerinin çağrılarına uymak ve  bulaştan uzak durmaktır."
 
"Tedavinin seyrinde akut böbrek hasarları görülmekte"
Türk Böbrek Vakfı Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi Başhekimi Nefroloji  Uzmanı Dr. Bilal Görçin de Kovid-19'un en önemli belirtisinin miyalji denilen kas  ve eklem ağrısı olduğunu belirterek, şunları paylaştı:
"Hastalığı geçirenlerin ifadelerine göre, ağrı kesicilere rağmen  'saçının kökünden ayak tırnağına kadar' şiddetli ve geçmeyen ağrılar  tanımlanmıştır. Evdeki hastalara güçlendirilmiş parasetamol ve kuvvetli  romatizmal ağrı kesiciler veriyoruz. Yatan hastalarda ise bu ilaçlar damardan  verilebilir veya morfine kadar uzanan ağrı kesiciler yapılabilir. Özellikle  romatizmal ağrı kesiciler böbreklerde akut hasara neden olabiliyor. Kovidin  kendisinin neden olduğu akut böbrek hasarı ve tedavide kullanılan antibiyotik,  antiviral (Favipiravir) ve yüksek doz vitaminler ile ağrı kesicilere bağlı olarak  tedavinin seyrinde akut böbrek hasarları görülmektedir. Böbreklerde oluşan bu  hasar geçicidir. Kovidin doğrudan böbreği bozduğu veya kalıcı hasara yol açarak  diyaliz gerektirdiği henüz araştırmalarla bildirilmemiş olsa dahi yoğun bakımda  takip edilen hastaların yüzde 80'inde çeşitli derecelerde akut böbrek hasarı  görülür."
 

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