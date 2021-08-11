11 Ağustos 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.429 -0.61 EURO 10,1310 0.37
USD 8,6300 0.37 ALTIN 480,900 0.70
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ağaçlık alanda ölü bulunmuştu! Son görüntüleri ortaya çıktı

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) |  11 Ağustos 2021 Çarşamba - 11:36 | Son Güncelleme : 11 08 2021 - 11:36

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, ağaçlık alanda cesedi bulunan Selahattin Düzeltici'nin (56) ölmeden önce, alkollü halde hastaneye geldiği görüntüler ortaya çıktı. Düzeltici'nin alkole bağlı kalp krizinden öldüğü belirlendi.


Fevzi Çakmak Mahallesi Sipahi Sokak'ta 13 Temmuz günü bölgede görevli temizlik işçisi, çürümüş bir cesetle karşılaşınca polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi için morga götürüldü.
 
Yapılan araştırmada, cesedin, 1 Temmuz’dan sonra haber alınamayan, yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu Selahattin Düzeltici’ye ait olduğu belirlendi. Selahattin Düzeltici'nin, alkole bağlı olarak kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Düzeltici'nin cenazesi Gebze Pelitli Mezarlığı'nda toprağa verildi.
 
 
 
Polisinin yaptığı araştırmada, Düzeltici'nin 1 Temmuz'da alkollü halde Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldiğini tespit etti. O anlar hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Selahattin Düzeltici'nin sağlık personeli tarafından tekerlekli sandalyeyle koridorlarda gezdirildiği görülüyor.
 
49b51103c89a74fb03d909b2dc88ae76.jpg (600×728)
 
df869b5a45158b2bb67792426bf104dc.jpg (600×702)
 
e82fb54763834d9b6a9ac73037d977d2.jpg (600×674)
 
2510e2d135f972e6566610b9f10c6287.jpg (600×801)

ETİKETLER

Kocaeli ölüm hastane alkol
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.