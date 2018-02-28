28 Şubat 2018 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / -2°C
GALERİ VİDEO
BIST 118.993 0.14 EURO 4,6490 -0.35
USD 3,8030 -0.28 ALTIN 161,510 -0.13
CANLI BORSA
TÜMÜ

Afrin'den son dakika görüntüler geldi!

28 Şubat 2018 Çarşamba - 13:11 | Son Güncelleme : 28 02 2018 - 14:20

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında stratejik öneme sahip Sakarkaya Tepesi'nde teröristler tarafından inşa edilen dev çukur ve tüneller görüntülendi. Savaş uçakları ve top atışlarından korunmak amacıyla yaklaşık 5 metre derinliğinde kazılan çukurlara kalın beton duvarlarla örülen tünellerin bir bölümü yerle bir edilirken, kaleyi andıran tünellerde bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından  yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör unsurlarından arındırılan  stratejik öneme sahip Sakarkaya Tepesi'nde teröristlerce kazılan dev çukur ve  tüneller, AA ekibi tarafından görüntülendi. 
 
TSK tarafından hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak,  Afrin'de YPG/PKK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkı  terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için Özgür Suriye Ordusu'nun  (ÖSO) desteğiyle 20 Ocak'ta başlatılan harekat başarıyla sürüyor.
 
 
Harekat kapsamında 6 Şubat'ta teröristlerden arındırılan stratejik  öneme sahip, yaklaşık 800 rakımlı Sakarkaya Tepesi'nde örgüt mensupları  tarafından iş makineleriyle inşa edilen dev çukur ve tüneller, adeta kaleyi  andırıyor.
 
Teröristlerin Kilis'in karşısındaki Burseya ile Darmık dağları  arasındaki hakim tepeye savaş uçakları ve top atışlarından korunmak amacıyla  yaklaşık 5 metre derinliğinde çukurlar kazdıkları, bunların içine de kalın beton  duvarlarla tüneller inşa ettikleri ortaya çıktı.
 
 
Harekat kapsamında tünellerin bir bölümü yerle bir edilirken,  teröristlere ait bol miktarda yaşam malzemesi de ele geçirildi. Teröristlerin  tünelleri inşa etmek için kullandığı iş makinaları ise kullanılamaz hale  getirildi.
 
Oluşturulan çukur ve tünellerin askeri stratejiyle hazırlandığını  belirten güvenlik kaynakları, bölgede çok sayıda teröristin etkisiz hale  getirildiğini belirtti.
 
 
Tüneller havadan izleniyor
 
YPG/PKK'lı teröristlerin Sakarkaya Tepesi'ni savunmak için oluşturduğu  tünellerde patlayıcı arama çalışmalarının sona erdiği bildirildi.
 
Öte yandan, ASELSAN tarafından üretilen gece görüntü alabilme  kabiliyetine sahip "Serçe" isimli hava aracıyla Mehmetçik bölgeyi 24 saat  izliyor.
 
Tünellerin bir bölümünün Türkiye sınırına doğru uzandığını dile  getiren güvenlik kaynakları, teröristlerin buralardan ülkeye sızmayı  amaçladıklarını ifade ediyor.
 

ETİKETLER

afrin son dakika son dakika afrin son dakika haberi haberler zeytin dalı zeytin dalı son dakika
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.