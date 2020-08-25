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Afganistan'ın ilk kadın yönetmeni Kabil'de silahlı saldırıya uğradı

25 Ağustos 2020 Salı - 15:13 | Son Güncelleme : 25 08 2020 - 15:13

Afganistan'ın en tanınmış aktrislerinden, yapımcı ve ilk kadın yönetmen Saba Sahar başkent Kabil'de vuruldu.


BBC muhabiri Yalda Hakim, Twitter'da yaptığı paylaşımda, işe giderken saldırıya uğrayan Sahar'ın hastanede tedavi altında olduğunu söyledi.
 
Saldırıda Sahar'ın kendisi dışında koruması ve şoförü de yaralandı.
 
Uluslararası Af Örgütü, ülkenin en ünlü tiyatro ve film oyuncularından biri olan Saba Sahar'a yapılan saldırıyı kınadı ve gazeteciler ile insan hakları çalışanlarının korunması çağrısında bulundu.
 
Örgüt, Twitter'da yaptığı paylaşımda "İnsan hakları savunucularına, siyasi aktivistlere, gazetecilere ve film aktörlerine yönelik saldırı ve suikastlerdeki artış çok endişe verici. Bu saldırılar ciddi şekilde soruşturulmalı ve failler cezalandırılmalıdır. Yetkililer tehdit altında olanları korumalıdır" diye yazdı.

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