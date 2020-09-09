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Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Salih'in konvoyuna bombalı saldırı!

09 Eylül 2020 Çarşamba - 9:17 | Son Güncelleme : 09 09 2020 - 9:17

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Amrullah Salih, başkent Kabil'de araç konvoyuna yönelik düzenlenen saldırıda elinden yaralandı.


Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Amrullah Salih'in makam aracının bölgeden geçtiği sırada saldırı düzenlendi. Salih saldırıda elinden yaralandı; 2 kişi de yaşamını yitirdi.
 
İçişleri Bakanlığı sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada,  saldırının Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Salih'in makam aracının, Kabil'in  Taimani bölgesinden geçtiği sırada düzenlendiğini söyledi.
 
Saldırıda Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Salih'in elinden  yaralanarak kurtulduğunu ifade eden Aryen, ilk belirlemelere göre 2 kişinin  yaşamını yitirdiğini, 12 kişinin de yaralandığını belirtti.
 
Öte yandan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Salih, sosyal medya  hesabından yaptığı açıklamada, "saldırıda elinden yaralandığını ve böylesi  saldırıların mücadelesine engel olamayacağını" kaydetti.
 
Saldırının şiddetiyle çevredeki binaların camları kırılırken, olay  yerine giden tüm caddelere trafiğe kapatıldı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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Afganistan Amrullah Salih saldırı
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