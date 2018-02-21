“Adnan hoca” olarak bilinen Adnan Oktar, kamuoyunda “Kedicikler” olarak bilinen kadınlarla birlikte program yapmasıyla dikkatleri üzerine çekiyordu. Ancak son gelişmeler ile internet yayınlarına da RTÜK düzenlemesi geldi. Adnan Oktar da , Alman DW’ye yaptığı açıklamada RTÜK’ün cezasının ardından artık kamuoyunda “kedicikler” olarak bilinen kadınların yayınlara çıkmayacaklarını açıkladı.
Adnan Oktar bombayı patlattı! Kedicikler'i sildi
21 Şubat 2018 Çarşamba - 10:24 | Son Güncelleme : 21 02 2018 - 10:45
Kamuyounda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar, kediciklerin artık yayında olmayacağını söyledi.
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