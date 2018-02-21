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Adnan Oktar bombayı patlattı! Kedicikler'i sildi

21 Şubat 2018 Çarşamba - 10:24 | Son Güncelleme : 21 02 2018 - 10:45

Kamuyounda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar, kediciklerin artık yayında olmayacağını söyledi.


“Adnan hoca” olarak bilinen Adnan Oktar, kamuoyunda “Kedicikler” olarak bilinen kadınlarla birlikte program yapmasıyla dikkatleri üzerine çekiyordu. Ancak son gelişmeler ile internet yayınlarına da RTÜK düzenlemesi geldi. Adnan Oktar da , Alman DW’ye yaptığı açıklamada RTÜK’ün cezasının ardından artık kamuoyunda “kedicikler” olarak bilinen kadınların yayınlara çıkmayacaklarını açıkladı.

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