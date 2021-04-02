Adet öncesi gerginliğe karşı 5 öneri

25 ile 35 yaşları arasında kadınların çoğunda adet öncesi gerginlik sendromu yaşanıyor. Hormonlardaki ani düşüş ve yükselişler, adet öncesinde aşırı ağrılara, kramplara ve şişkinliklere neden olabilir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gamze Baykan, adet öncesi gerginlik ve semptomların etkisini azaltmanın yollarını anlattı.

Pek çok kadında görülen premenstrüel disfori sendromu (adet öncesi gerginlik sendromu), hormonel genellikle 25 ile 35 yaşları arasında kendini gösteriyor. Her adet döneminde tekrarlayan sendrom, günlük yaşam kalitesinin de düşmesine neden olabiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gamze Baykan “Alınacak tedbirlerle bu sıkıntıların etkisi azaltılabilir. Uyku düzeninde ve beslenme biçiminde yapılacak ufak değişiklikler ile bu dönemde kadınların hayatları daha konforlu hale gelebilir” diyor.

ADET ÖNCESİ SENDROM BİR HASTALIK MIDIR?

PMS (Adet öncesi sendrom), adet öncesi dönemde görülen belirtilere verilen genel addır, hastalık değildir. Ciddi belirtiler çok az oranda görülmekle birlikte, yaşanmaya başladığında anti depresan ve hormon ilaçları kullanılması önerilebilir. Adet döngüsü boyunca meydana gelen östrojen ve progesteron hormonlarının yükseliş ve düşüşleri adet kanaması oluşmasına, yumurtlamaya ve gebe kalmaya olanak sağlar. Ancak bu hormonlardaki ani düşüş ve yükselişler, adet öncesinde aşırı etkilenmeye neden olabilir.

HER KADINDA FARKLI ŞİDDETTE YAŞANABİLİR

PMS belirtileri her kadında farklı şekilde ve şiddetle yaşanabilir. Bazı kadınlar tüm belirtileri yaşarken bazıları sadece birkaç tanesini deneyimleyebilir. Tekrar eden her adet döngüsü öncesi ve adetin ilk bir-iki gününe kadar devam eden şikayetler, hayatı etkileyecek hale geldiğinde bir uzmana danışılarak tedavi için yardım alınması gerekir.

ADET DÖNEMİNDE EN SIK GÖRÜLEN ŞİKAYETLER

- Memelerde şişme ve hassasiyet

- Kabızlık veya ishal

- Şişkinlik hissi

- Kramplar, baş ağrısı, bel ve sırt ağrıları

- Halsizlik, ışığa ve sese aşırı hassasiyet

- Ruhsal olarak gözlenen şikayetler; tahammülsüzlük, yorgun hissetme hali, uyku sorunları, konsantrasyon kaybı, kaygı ve çarpıntı, depresyon, hüzün hali, cinsel istek de azalma, ruh hali değişiklikleri olarak sıralanabilir.

BELİRTİLERİ AZALTMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

İlaç, kesinlikle belirtilerin şiddetli hissedilmesi ve bu durumun bir uzman tarafından değerlendirilmesi neticesinde önerilmelidir. Adet öncesi dönemde kafein, sigara, tuz ve şekerden uzaklaşmak gerekir, kalsiyum, magnezyum, vitamin B6, Omega3-6 takviyeleri belirtileri azaltmada yardımcı olur. Düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme ve iyi uyku; depresyon, konsantrasyon azalması ve kaygı sorunlarını azaltmaya yardımcı olur.

ADET ÖNCESİ GERGİNLİĞE KARŞI 5 ÖNERİ

1. Her yerim şişti kilo aldım hissi su ve tuz tutulumuna bağlı olur. Bol su içmek, tuzdan uzak durmak faydalı olur.

2. Hüzün hali, duygu durumu değişiklikleri için düzenli egzersiz, yoga, doğada yapılan yürüyüşler, papatya, melisa gibi bitki çayları psikolojik hali düzeltebilir.

3. Ciltte artan yağlanma ve akne oluşumlarını azaltmak için cilt bakımı , cilt temizleme gözenekleri rahatlatıp akne oluşumunu aza indirir.

4. Tatlı krizlerinin artması durumunda çikolata, tatlı yerine kuru meyve, yine orman meyvelerinden oluşan çaylar, az şekerli tatlılara yönelmek doğru olur.

5. Anksiyete alınganlık halleri için kafeinden uzaklaşmak, doğada yürüyüş yapmak, yoga, egzersiz, düzenli uyku değişken ruh haliyle mücadele etmeye yardımcı olur.