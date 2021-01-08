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Adana'da hareketli anlar! Polisten kaçarken yakalandılar

AA |  08 Ocak 2021 Cuma - 1:56 | Son Güncelleme : 08 01 2021 - 1:56

Adana'da, minibüsle polis ekiplerinden kaçmaya çalışan 4 kişiden 1'i kovalamaca sonucu yakalandı.


Merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde uygulama yapan polis  ekipleri, içerisinde 4 kişi bulunan 44 KK 786 plakalı minibüsü durdurmak istedi.
 
Şüphelilerin "dur" ikazına rağmen araçla kaçması üzerine durum  telsizle diğer ekiplere bildirildi. Kaçan kişilerin ellerinde silah olduğunun  görülmesi üzerine bölgeye zırhlı polis araçları sevk edildi.
 
Minibüsle 19 Mayıs Mahallesi'ne doğru kaçışını sürdüren şüpheliler,  burada aracı bırakarak ara sokaklara doğru dağıldı.
 
Şüphelilerden birini kovalamaca sonucu yakalayan ekipler, çevredeki  müstakil evin bahçesine şüphelilerce atıldığı değerlendirilen tabanca buldu.
 
Polisin diğer şüphelileri yakalamak için çalışması sürüyor.
 

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Adana minibüs polis
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