Adalet Bakanlığı sözleşmeli mühendis alıyor! İşte başvuru şartları!

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 18 Mühendispozisyonuna sözleşmeli personel alacak. İlan Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Adalet Bakanlığı mühendis alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları...

Adalet Bakanlığı sözleşmeli mühendis alacak. Resmi Gazete 'de yayımlanan ilana göre, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü'ne 18 mühendis alınınacak. Başvurular 13 Eylül'de başlıyor. Peki, Adalet Bakanlığı mühendis alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları...

ADALET BAKANLIĞI MÜHENDİS ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını 13-24 Eylül tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde Adalet Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek. Belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler Adalet Bakanlığı'nın internet adresinde www.adalet.gov.tr'den paylaşılacak. Ayrıca adaylar sınava ilişkin

bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.