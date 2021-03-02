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Adalet Bakanı Gül: Bugün yeni ve sivil anayasa çalışmaları için milat

AA |  02 Mart 2021 Salı - 9:51 | Son Güncelleme : 02 03 2021 - 9:51

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bugün açıklanacak İnsan Hakları Eylem Planı'nın, Türkiye'nin temel politika belgesi olacağını belirterek, "Bugün aynı zamanda yeni ve sivil anayasa çalışmaları için milat anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.


Bakan Gül, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, "Özgür birey, güçlü  toplum, daha demokratik bir Türkiye" vizyonuyla hazırlanan İnsan Hakları Eylem  Planı'nın bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını  hatırlattı.
 
İnsan Hakları Eylem Planı'nın, Cumhuriyetin 100'üncü yılına girmeye  hazırlanan Türkiye'nin temel politika belgesi olacağını vurgulayan Gül, şunları  kaydetti:
 
"Bugün aynı zamanda yeni ve sivil anayasa çalışmaları için milat  anlamına geliyor. Milletimizle beraber yapacağımız 83 milyonun anayasası ile  demokrasi tarihimize yeni bir sayfa açacağız. İnsan Hakları Eylem Planı ülkemize,  devletimize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun."

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Abdulhamit Gül İnsan Hakları Eylem Planı anayasa
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