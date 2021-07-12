Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "1 Ocak 2017'den itibaren bugüne kadar toplam 1 milyon 14 bin dosyada uzlaşma sağlanmıştır. Uzlaştırma kurumu sayesinde 2 milyon taraf uzlaşmış demektir" dedi.
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- Adalet Bakanı Gül: 1 milyon 14 bin dosyada uzlaşma sağlandı
Adalet Bakanı Gül: 1 milyon 14 bin dosyada uzlaşma sağlandı
12 Temmuz 2021 Pazartesi - 10:55 | Son Güncelleme : 12 07 2021 - 10:55
Adalet Bakanı Gül: "1 Ocak 2017'den itibaren bugüne kadar toplam 1 milyon 14 bin dosyada uzlaşma sağlanmıştır. Uzlaştırma kurumu sayesinde 2 milyon taraf uzlaşmış demektir"
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