Adalet Bakanı duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Mayıs'ta açıklayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın da katıldığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Kura Töreni düzenlendi. Törende konuşan Bakan Gül, bugün bin 446 adayın, ilk görev yerlerinin belirlenmesi amacıyla kura çekeceklerini, bu adaylardan 788'i hakim, 658'inin ise Cumhuriyet savcısı olarak görev yapacağını söyledi.

Tüm yargı mensuplarının adaleti sağlamak gibi tek bir amacının olduğunu belirten Gül, adliyenin kapısının adaletin kapısı olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin dört bir yanında yargı mensuplarının bu hassasiyetle çalıştığını ifade eden Abdulhamit Gül, mesai mefhumu gözetmeden gece gündüz fedakarca çalışan yargı mensuplarına teşekkür etti.

Bakan Gül, hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarına da şöyle seslendi: "Toplumun sizden bir tek ama 'adalet' gibi büyük bir beklentisi var. Bunun için aklın, hukukun ve evrensel değerlerin peşinden asla ayrılmamak gerekiyor. Aklı ve vicdanı değersizleştirenlerin, bu güzel ülkeye ödettiği bedel asla unutulmamalıdır. İstikameti hukuktan, vicdandan değil, bağlı olduğu örgütten alan FETÖ üyelerinin, yargıç cübbesi içerisinde nasıl teröristlik ve terör destekçiliği yaptıkları açıkça görülmüştür. Devletin ve yargının bu virüsten temizlenmesi yolunda, ne büyük mesafe almış olursak olalım, dikkat ve ihtiyatı elden bırakmadan mücadeleye sonuna kadar devam edeceğimizi de önemle vurgulamak, belirtmek isterim. Bununla bu ihanet çetesinin yargıya, kurumlarımıza, toplumun adalet duygusuna verdiği zararı da telafi edecek çalışmalara devam edeceğiz."

"Yargı Reformu Strateji Belgemiz 'güven veren adalet' anlayışına hizmet edecek"