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Adalet Bakanı duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Mayıs'ta açıklayacak

AA |  22 Mayıs 2019 Çarşamba - 14:10 | Son Güncelleme : 22 05 2019 - 15:05

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yargı Reformu Strateji Belgesi, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 30 Mayıs'ta tüm dünya ve Türkiye kamuoyuna açıklanacaktır." dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Beştepe Millet  Kongre ve Kültür Merkezi'nde Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Kura Töreni  düzenlendi. Törende konuşan Bakan Gül, bugün bin 446 adayın, ilk görev yerlerinin  belirlenmesi amacıyla kura çekeceklerini, bu adaylardan 788'i hakim, 658'inin ise  Cumhuriyet savcısı olarak görev yapacağını söyledi.
 
Tüm yargı mensuplarının adaleti sağlamak gibi tek bir amacının  olduğunu belirten Gül, adliyenin kapısının adaletin kapısı olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin dört bir yanında yargı mensuplarının bu hassasiyetle  çalıştığını ifade eden Abdulhamit Gül, mesai mefhumu gözetmeden gece gündüz  fedakarca çalışan yargı mensuplarına teşekkür etti.
 
Bakan Gül, hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarına da şöyle seslendi: "Toplumun sizden bir tek ama 'adalet' gibi büyük bir beklentisi var.  Bunun için aklın, hukukun ve evrensel değerlerin peşinden asla ayrılmamak  gerekiyor. Aklı ve vicdanı değersizleştirenlerin, bu güzel ülkeye ödettiği bedel  asla unutulmamalıdır. İstikameti hukuktan, vicdandan değil, bağlı olduğu örgütten  alan FETÖ üyelerinin, yargıç cübbesi içerisinde nasıl teröristlik ve terör  destekçiliği yaptıkları açıkça görülmüştür. Devletin ve yargının bu virüsten  temizlenmesi yolunda, ne büyük mesafe almış olursak olalım, dikkat ve ihtiyatı  elden bırakmadan mücadeleye sonuna kadar devam edeceğimizi de önemle vurgulamak,  belirtmek isterim. Bununla bu ihanet çetesinin yargıya, kurumlarımıza, toplumun  adalet duygusuna verdiği zararı da telafi edecek çalışmalara devam edeceğiz."
 
"Yargı Reformu Strateji Belgemiz 'güven veren adalet' anlayışına   hizmet edecek"
 
Toplumun bütün kesimlerine güven veren, doğru, adil ve etkili işleyen  bir yargı sisteminin, toplumsal huzur ve barış için olduğu kadar, ekonomik refah  ve kalkınmada da kilit rolü bulunduğunu vurgulayan Gül, şunları kaydetti: "Sizden aldığımız talimat ve destekle Bakanlık olarak Yargı Reformu  Stratejimizi hazırladık. 15 Temmuz girişimiyle kesintiye uğratılmaya çalışan  reformlarımıza daha özgür, daha rekabetçi ve insan odaklı bir anlayışı içerisinde  refahını daha adil paylaşan bir Türkiye inşa etme idealini böylece sürdüreceğiz.  Adil kararın, makul sürede verilmesi anlayışı bu politikamızda rehber olacaktır.  Bu tüm uygulamalarımızla vatandaş memnuniyetini yine merkeze alacağız. Türkiye bu  strateji belgesiyle demokrasisini daha da güçlendirerek, hak ve özgürlükleri  geliştirerek ve genişletmeye elbette daha güçlü bir vurgu yapmaktadır. Katılımcı  anlayışla hazırladığımız Yargı Reformu Strateji Belgemiz 'güven veren adalet'  anlayışına hizmet edecektir. Yargı Reformu Strateji Belgesi, Sayın  Cumhurbaşkanımız tarafından 30 Mayıs'ta tüm dünya ve Türkiye kamuoyuna  açıklanacaktır. Bu belge bizim yol haritamız olacaktır. 82 milyon vatandaşımızın  yargıya güveninin artacağı bir yol haritası ve inşallah reformlar için de bizim  yol haritamız, atlasımız olacaktır."
 
  
 

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