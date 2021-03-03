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ABD'yi sarsan iddia! Kongre baskınında ulusal muhafız bekletildi

AA |  03 Mart 2021 Çarşamba - 23:58 | Son Güncelleme : 03 03 2021 - 23:58

Washington Ulusal Muhafızlar Komutanı Tümgeneral William Walker, ABD'de 6 Ocak Kongre Baskını esnasında Savunma Bakanlığının (Pentagon), ulusal muhafız yardımı göndermeyi saatlerce ertelediğini belirtti.


Walker, ABD Senatosu'nda 6 Ocak Kongre Baskınına yönelik düzenlenen oturumda senatörlerin sorularını yanıtladı. 
 
Kongre polisinin olay günü protestocular binaya girmek isterken yerel saatle 13.49'da ulusal muhafızları arayarak yardım istediğini belirten Walker, kendisinin de anında Pentagon'u aradığını belirtti. 
 
Walker, buna rağmen Pentagon'un kendisine 17.08'e kadar herhangi bir yanıt vermediğini, onayı aldıktan sonra ulusal muhafızların 18 dakikada olay yerine intikal ettiğini anlattı. 
 
ABD'de 6 Ocak'ta sağcı gruplar, seçimlerin onay oturumunun yapıldığı Kongre binasını basmıştı. Olayda, güvenlik zafiyetinin olup olmadığı uzun süre tartışılmıştı.

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Washington ABD Kongre Baskını
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