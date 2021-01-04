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ABD "USS Nimitz" uçak gemisinin Orta Doğu'da kalmasına karar verdi

04 Ocak 2021 Pazartesi - 7:03 | Son Güncelleme : 04 01 2021 - 7:03

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın muhtemel saldırılarından etkilenmemesi için bölgeden çekeceğini açıkladığı "USS Nimitz" uçak gemisinin, Orta Doğu'da kalmasına karar verdi.


ABD "USS Nimitz" uçak gemisinin Orta Doğu'da kalmasına karar verdi. ABD Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, yazılı bir açıklama ile  uçak gemisinin kendi görev yerinde kalmasına karar verdiklerini duyurdu.Miller, açıklamasında, "İran liderlerinin Başkan Donald Trump'a ve  diğer ABD'li yetkililere yönelik tehditlerinden dolayı USS Nimitz'in rutin görev  yeri değişikliğini durdurma talimatı verdim. USS Nimitz, ABD Merkez Kuvvetler  Komutanlığı bölgesinde operasyon bölgesinde kalacaktır." ifadelerini kullandı.
31 Aralık'ta Pentagon'dan yapılan açıklamada, İran'ın muhtemel  saldırılarından etkilenmemesi için bölgede bulunan "USS Nimitz" uçak gemisine  ülkeye dönme talimatı verildiği bildirilmişti. ABD, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım  Süleymani'nin 3 Ocak'taki ölüm yıl dönümünde İran'ın bölgedeki kuvvetlerine  saldırı düzenlemesi ihtimaline karşı bir süredir önlem alıyordu.
 
 ABD, 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı'na inişinden sonra Kasım  Süleymani'yi hava saldırısıyla öldürmüştü. İran, buna karşılık ABD askerlerinin  konuşlu olduğu Irak askeri üslerine füzelerle saldırı düzenlemişti.
 

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