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ABD: Taliban 31 Ağustos'tan sonra ABD'lilere izin verecek

AA |  25 Ağustos 2021 Çarşamba - 22:54 | Son Güncelleme : 25 08 2021 - 22:54

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 31 Ağustos'tan sonra da Taliban'ın Afganistan'dan ayrılmak isteyen Amerikalılara ve risk altındaki Afganlara izin vereceğini söyledi.


Blinken, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Afganistan'da  devam eden tahliye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
 
Afganistan'dan ayrılmak isteyen Amerikan vatandaşlarının sayısının 6  bin civarında olduğunu öngördüklerini ve bu sayının 4 bin 500'ünü şu ana dek  tahliye ettiklerini anlatan Blinken, ülkeden ayrılmak isteyen hiçbir ABD'liyi ve  ailesini geride bırakmayacaklarını vurguladı.
 
ABD'li bakan ayrıca farklı ülkelerde yaşayan Amerikalıların  elçiliklere bildirim yapmak zorunda olmadıklarını, dolayısıyla ellerindeki bazı  sayıların kesin olmadığını ifade etti.
 
"31 Ağustos'tan sonra da Afganistan'dan ayrılmak isteyen  Amerikalıların çıkarılması görevimizdir." diyen Blinken, Taliban'ın 31  Ağustos'tan sonra da ayrılmak isteyen Amerikalılara, diğer ülke vatandaşlarına ve  risk altındaki Afganlara izin vereceğini belirtti.
 
Yaklaşık 19 bini son 24 saatte olmak üzere 14 Ağustos'tan bu yana  yaklaşık 82 bin kişinin Afganistan'dan tahliye edildiğini bildiren Blinken,  Taliban'ın "tahliye sürecine karışmama" sözünde durduğunu ve şu ana dek ciddi bir  engellemeyle karşılaşmadıklarını kaydetti.
 
"Ben sorumluluk alıyorum, Başkan da sorumluluk aldığını söyledi"
 
Blinken, tahliye sürecinin kötü yönetildiğine ilişkin ciddi  eleştiriler olduğunu ve bu eleştiriler karşısında Biden yönetiminin sorumluluk  alıp almadığını soran bir basın mensubuna şu yanıtı verdi:
 
"Ben sorumluluk alıyorum. Başkan da bu konuda sorumluluk aldığını  söyledi. Eminim hükümetteki arkadaşlarımın hepsi de böyle hissediyordur. Geriye  dönüp baktığımızda son 6 ayda hatta son 20 yılda neyi farklı ve daha hızlı  yapabilirdik diye değerlendireceğiz. Ancak şu an odaklandığımız konu tahliye  sürecidir."
 
31 Ağustos'tan sonra da Afgan halkını unutmayacaklarını ifade eden  Blinken, uluslararası toplumla birlikte ellerinden geleni yapacaklarını dile  getirdi.
 
Blinken, Taliban'ın, verdiği sözlere uymasının kendi çıkarına  olacağını, eğer uymazlarsa da kendi kararları olacağını ve hem ABD'nin hem de  uluslararası toplumun buna göre adım atacağını sözlerine ekledi.
 

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