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ABD Senato ofislerinde önlem: Cuma günü kapalı olacak

AA |  16 Eylül 2021 Perşembe - 23:21 | Son Güncelleme : 16 09 2021 - 23:21

ABD'de aşırı sağcı grupların başkent Washington'daki Kongre yakınlarında 18 Eylül Cumartesi düzenleyeceği gösteri nedeniyle Senato'ya bağlı ofisler yarın kapalı olacak.


ABD merkezli haber sitesi Axios'un konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, güvenlik güçleri Kongre yerleşkesinin etrafında güvenlik önlemlerini genişletirken, Kongrenin iki kanadı olan Senato ve Temsilciler Meclisi de kendi önlemlerini alıyor.
 
Söz konusu önlemler kapsamında Senato ofisleri, cuma günü kapalı olacak ve çalışanlar uzaktan çalışma ile görevlerini yürütecek.
 
Kongredeki önlemler kapsamında, bina çevresine demir bariyerler yerleştirilmiş, Ulusal Muhafızlar ve çevre şehirlerdeki polisler bölgeye takviye edilmişti.
 
ABD'de aşırı sağcı gruplar, 6 Ocak Kongre baskınında tutuklanan ya da gözaltına alınan kişiler için "6 Ocak için Adalet" adı altında Kongre binası çevresinde 18 Eylül'de gösteri düzenlemeye hazırlanıyor.
 

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