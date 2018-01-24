ABD: Rusya iki müttefikin arasını açmaya çalışıyor

Günlük basın toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Zeytin Dalı Harekatı ve Rusya 'nın açıklamaları hakkında değerlendirmelerde bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Rusya'nın "ABD'nin kontrolsüz modern silah sevkiyatlarının Türkiye'yi operasyona ittiği" yönündeki sözlerinin gündeme getirilmesi üzerine, "Rusya'nın açıklamaları sadece yardımcı olmamakla kalmıyor, aynı zamanda propaganda. İki NATO müttefikinin arasını açmaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun operasyona ilişkin "çok ciddi ve açık" görüşmeler gerçekleştirdiğini kaydeden Nauert, "Çok ciddi kaygılarımız var. Bu süre içerisinde yapılan üç telefon görüşmesi de bunun kanıtıdır." şeklinde konuştu.

Nauert, Afrin'in daha önceden "istikrarlı sayılabilecek" bir bölge olduğunu savunarak "Şu anda istikrarlı olması gibi bir durum söz konusu değil. Çok ciddi kaygılarımız var. Herkesin DEAŞ'a yönelmesi gerekiyor. Hedefimizden DEAŞ'ı alıp Kürtleri koymak çok büyük bir problem." iddiasında bulundu.

Sözcü ayrıca Afrin konusunun Tillerson'ın ajandasının en önemli konularından biri olduğunu belirterek "Türkiye'nin PKK konusundaki endişelerini anlıyoruz. Bu konuda iletişim halindeyiz." dedi.

BİR AÇIKLAMA DA BEYAZ SARAY'DAN GELDİ

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın bugün bir telefon görüşmesi yapacağını ve Suriye 'deki son durumun bu görüşmede ele alınacağını bildirdi. Sözcü Sanders, Beyaz Saray'daki basın brifinginde gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı ve Suriye'deki son durum hakkında değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin, Afrin'de PYD/PKK unsurlarına karşı başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin bir soruya cevap veren Sanders, "Dün de bu konu konuşulmuştu. Onlardan (Suriye'de) gerilimi düşürmesini istiyoruz." diye konuştu.

Suriye konusunun bugün yapılması beklenen Trump-Erdoğan görüşmesinde de ele alınacağını açıklayan Sanders, görüşme öncesinde detaylara girmek istemediğini belirtti.

Dünkü basın brifinginde Sözcü Sanders, "Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini biliyor ve ciddiye alıyoruz. Bir NATO müttefiki olarak Türkiye ile birlikte çalışmaya devam ediyoruz." açıklamasını yapmıştı.

Sanders ayrıca, "Suriye'nin kuzeybatısında tüm tarafları DEAŞ'ın mağlup edilmesi amacına odaklanmaya, Suriye'deki çatışmaları azaltmaya ve masum sivilleri korumaya çağırıyoruz. Esed'in vahşi rejiminin Afrin'e dönemeyeceğinden emin olmak istiyoruz. Suriye'deki iç savaşın sona ermesi için diplomatik olarak çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulunmuştu.