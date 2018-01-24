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ABD: Rusya iki müttefikin arasını açmaya çalışıyor

AA |  24 Ocak 2018 Çarşamba - 1:14 | Son Güncelleme : 24 01 2018 - 1:14

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "Rusya'nın açıklamaları sadece yardımcı olmamakla kalmıyor, aynı zamanda propaganda. İki NATO müttefikinin arasını açmaya çalışıyor." dedi.


Günlük basın toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerince  başlatılan Zeytin Dalı Harekatı ve Rusya'nın açıklamaları hakkında değerlendirmelerde bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Rusya'nın "ABD'nin kontrolsüz modern silah sevkiyatlarının  Türkiye'yi operasyona ittiği" yönündeki sözlerinin gündeme getirilmesi üzerine,  "Rusya'nın açıklamaları sadece yardımcı olmamakla kalmıyor, aynı zamanda  propaganda. İki NATO müttefikinin arasını açmaya çalışıyor." ifadesini kullandı.
 
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Dışişleri Bakanı Mevlüt  Çavuşoğlu'nun operasyona ilişkin "çok ciddi ve açık" görüşmeler  gerçekleştirdiğini kaydeden Nauert, "Çok ciddi kaygılarımız var. Bu süre  içerisinde yapılan üç telefon görüşmesi de bunun kanıtıdır." şeklinde konuştu.
 
Nauert, Afrin'in daha önceden "istikrarlı sayılabilecek" bir bölge  olduğunu savunarak "Şu anda istikrarlı olması gibi bir durum söz konusu değil.  Çok ciddi kaygılarımız var. Herkesin DEAŞ'a yönelmesi gerekiyor. Hedefimizden  DEAŞ'ı alıp Kürtleri koymak çok büyük bir problem." iddiasında bulundu.
 
Sözcü ayrıca Afrin konusunun Tillerson'ın ajandasının en önemli  konularından biri olduğunu belirterek "Türkiye'nin PKK konusundaki endişelerini  anlıyoruz. Bu konuda iletişim halindeyiz." dedi.
 
 BİR AÇIKLAMA DA BEYAZ SARAY'DAN GELDİ
 
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı  Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün bir telefon  görüşmesi yapacağını ve Suriye'deki son durumun bu görüşmede ele alınacağını  bildirdi.  Sözcü Sanders, Beyaz Saray'daki basın brifinginde gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı ve Suriye'deki son durum hakkında değerlendirmede  bulundu.
 
Türkiye'nin, Afrin'de PYD/PKK unsurlarına karşı başlattığı "Zeytin  Dalı Harekatı"na ilişkin bir soruya cevap veren Sanders, "Dün de bu konu  konuşulmuştu. Onlardan (Suriye'de) gerilimi düşürmesini istiyoruz." diye konuştu.
 
Suriye konusunun bugün yapılması beklenen Trump-Erdoğan görüşmesinde  de ele alınacağını açıklayan Sanders, görüşme öncesinde detaylara girmek  istemediğini belirtti.
 
Dünkü basın brifinginde Sözcü Sanders, "Türkiye'nin meşru güvenlik  endişelerini biliyor ve ciddiye alıyoruz. Bir NATO müttefiki olarak Türkiye ile  birlikte çalışmaya devam ediyoruz." açıklamasını yapmıştı.
 
Sanders ayrıca, "Suriye'nin kuzeybatısında tüm tarafları DEAŞ'ın  mağlup edilmesi amacına odaklanmaya, Suriye'deki çatışmaları azaltmaya ve masum  sivilleri korumaya çağırıyoruz. Esed'in vahşi rejiminin Afrin'e dönemeyeceğinden  emin olmak istiyoruz. Suriye'deki iç savaşın sona ermesi için diplomatik olarak  çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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