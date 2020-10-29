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ABD'nin Dubai Büyükelçiliği vatandaşlarını terör saldırılarına karşı uyardı

AA |  29 Ekim 2020 Perşembe - 0:42 | Son Güncelleme : 29 10 2020 - 0:42

ABD'nin Dubai Büyükelçiliği, vatandaşlarını körfez ülkelerinde terör saldırıları olasılığına karşı uyardı.


Büyükelçiliğin internet sayfasında yer alan açıklamada, terör  gruplarının körfez ülkelerinde ABD vatandaşlarına yönelik saldırılar  düzenleyebileceği yönündeki raporların takip edildiği belirtilerek,  vatandaşlarının teyakkuzda olmaları istendi.
 
ABD'nin Riyad Büyükelçiliği de vatandaşlarını olası füze ve İHA  saldırılarına karşı uyarmıştı
 
ABD'nin Riyad Büyükelçiliğin internet sayfasında yer alan ve dün  sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamada, Riyad'a doğru bugün olası füze  veya insansız hava aracı saldırıları hakkındaki raporların takip edildiği  belirtilerek vatandaşlarının teyakkuzda olmaları istenmişti.
 
Açıklamada, bir patlama veya siren sesi durumunda derhal siper  aranması gibi bu tür saldırılar durumunda alınması gereken önlemlere yer  verilmişti.
 

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ABD Dubai terör
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