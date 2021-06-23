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ABD'li virüs yazılımcısı John McAfee hücresinde ölü bulundu

23 Haziran 2021 Çarşamba - 23:00 | Son Güncelleme : 23 06 2021 - 23:00

Dünyaca ünlü ABD'li anti-virüs yazılımcısı John McAfee (75), vergi kaçırma suçlaması nedeniyle tutulduğu İspanya'daki hücresinde ölü bulundu. McAfee'nin ölümünde intihar şüphesi olduğu bildirildi.


İspanya Yüksek Mahkemesi, John McAfee'nin vergi kaçakçılığıyla suçlandığı ABD'ye iadesine onay vermişti. Ölüm haberi, bu gelişmeden çok kısa bir süre sonra uluslararası medyanın gündemine bomba gibi düştü.
 
İspanyol El Pais gazetesinin haberinde, 75 yaşındaki McAfee'nin Barcelona'daki hücresinde ölü bulunduğu ve ilk incelemenin intihara işaret ettiği bilgisi yer aldı.
 
John McAfee'nin ABD'de yargılanması durumunda 30 yıla kadar hapis cezası alabileceği tahmin ediliyordu.
 
John McAfee, bu ay video-konferansla yapılan duruşmasında, kendisine yönelik suçlamanın politik amaçlı olduğunu ifade etmiş ve ABD'ye iade edilmesi halinde hayatının geri kalanını hapiste geçireceğini belirtmişti. (Hürriyet)

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ABD anti-virüs John McAfee
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