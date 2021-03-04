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ABD'li sivil kuruluşlardan Biden'a, Selman'a yaptırım çağrısı

AA |  04 Mart 2021 Perşembe - 1:12 | Son Güncelleme : 04 03 2021 - 1:12

ABD'nin en büyük Müslüman sivil haklar ve savunuculuk örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Arap Dünyası için Demokrasi Şimdi (DAWN) ve Savaş Olmadan Kazan isimli örgütlerle birlikte başını çektiği kampanyayla, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden dolayı Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'a (MBS) yaptırım uygulanması için Başkan Joe Biden'a çağrıda bulundu.


CAIR basın açıklamasında, 40'ın üzerinde insan hakları örgütünün  destek verdiği bir kampanya ile ABD'de daimi ikamet eden ve Washington Post köşe  yazarı Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayında sorumlu olduğu anlaşılan MBS'ye  yaptırım uygulanması için Biden yönetimine bir mektup gönderdiklerini belirtti.
 
Muhammed Bin Selman'ın Cemal Kaşıkçı cinayetine karışmasıyla ilgili  ABD ulusal istihbarat raporunun gizliliğinin kaldırılmasının ardından yazılan  mektupta, "Başkan Biden, Küresel Magnitsky Yasası kapsamında, varlıkların  dondurulması ve vize yasakları dahil olmak üzere var olan tüm yaptırımların  Kaşıkçı cinayetine karışan tüm Suudi vatandaşlarına ve MBS'ye karşı uygulamak  için gücünü kullanmalıdır." ifadelerine yer verildi.
 
Yaptırımların, Suudi Arabistan ile Türkiye arasında Kaşıkçı'nın  suikastçılarını taşımak için kullanılan hava yolu ve uçakların sahibi olan Suudi  Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun liderliğine de uygulanması gereğine vurgu  yapıldı.
 
Mektubun devamında şu ifadeler yer aldı:
 
"Raporun yayınlanması çok sevindirici bir şeffaflık eylemidir ancak bu  yaptırıma dönüşmedikçe içi boş belge gibi görünecektir. Bir bireyin ülke  yönetimindeki konumu ne kadar yüksek olursa olsun, yasaların herkese eşit şekilde  uygulanması gerekir. ABD hükümetinin MBS'ye ve diğer tüm dünya liderlerine açık  bir mesaj göndermesi kritik önem taşıyor. Son olarak Başkanın, yurt dışında idam  edilen diğer Amerikalılar için olduğu gibi ABD'de ikamet eden bir kişinin  cinayetiyle ilgili bir cezai soruşturma başlatması hususunda, Federal Soruşturma  Bürosunu görevlendirmesini talep ediyoruz."
 
Kaşıkçı cinayeti ve MBS'nin rolü
 
ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün (DNI) açıkladığı ve Kaşıkçı'nın  öldürülmesine MBS'nin onay verdiği yönündeki raporu büyük ses getirmiş ancak  Biden yönetimi MBS'ye yönelik herhangi bir yaptırım kararı almamıştı.
 
Amerikan kamuoyunda ve medyasında MBS'ye yönelik herhangi bir adım  atmadığı için tepki toplayan Biden yönetimi, aralarında cinayete karıştıkları  belirtilen kişilerin de olduğu 76 Suudi vatandaşına yaptırım getirmişti.
 
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yönelik  eleştirileriyle bilinen ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal  Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğundan bir  daha çıkmamıştı. Kaşıkçı'nın daha sonra konsoloslukta öldürüldüğü ve cesedinin  parçalandığı ortaya çıkmıştı.
 

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