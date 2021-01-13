ABD Kongre'sini basanlar arasındaydı... Ölü bulundu!

Yerel basında yer alan haberlere göre, Georgia eyaletine bağlı Alpharetta şehrinde yaşayan 53 yaşındaki Christopher Stanton Georgia, evinin bodrum katında silahla kendini vurdu.

Yetkililer, bankacılık sektöründe çalışan iki çocuk babası Georgia’nın yaşamına son verdiğini adli tıp raporunda teyit etti.

Yakınları ve yetkililerden açıklama yapılmayan Goergia, Kongre baskını günü Washington ’da gözaltına alınmıştı.

Kongreye “yasal olmayan giriş” ve “sokağa çıkma yasağı ihlali” suçlamalarıyla hakkında dava açılan Georgia, daha sonra serbest bırakılmıştı.