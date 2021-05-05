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ABD Kongre Binası havaya uçuruldu! İran simülasyon görüntülerini paylaştı...

DHA |  05 Mayıs 2021 Çarşamba - 12:11 | Son Güncelleme : 05 05 2021 - 12:27

Son dakika haberine göre; İran'ın devlet televizyonunda yayınladığı propaganda videosunda, ABD Kongre Binası'nın bir füzeyle havaya uçurulduğu ana ait görüntüler krize neden oldu.


İran'ın devlet televizyonu İRİB'den hafta sonu yayınladığı propaganda videosu ABD ile yeni krize neden oldu.  Video, İran dini lideri Ali Hamaney'in ulusa yaptığı konuşma önce yayınlandı.
 
 
Devrim Muhafızları Ordusu'nun yer aldığı propaganda videosunda, bir füzenin ABD Kongre Binası'nı havaya uçurduğu görülüyor.
 
 
KONGRE BİNASINI HAVAYA UÇURDULAR
Görüntülerde daha sonra, İranlı din adamlarının İsrail-Filistin anlaşmazlığının en önemli noktasında yer alan kutsal şehir olan Kudüs'e doğru yürüdükleri kesitler de yer aldı. Videoyaya ABD'den tepki gecikmedi. Pennsylvania'dan Cumhuriyetçi Senatör Pat Toomey videoya tepki göstererek, “İran, Devrim Muhafızları'nın Kongre Binası'nı havaya uçurduğu sahte bir video yayınladı” dedi.
 

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