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ABD 'Kapalı Maraş'ın açılmasını hazmedemedi! Skandal açıklama

AA |  16 Ekim 2020 Cuma - 22:36 | Son Güncelleme : 16 10 2020 - 22:36

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Rum Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides'ın telefonda görüşerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde bulunan Kapalı Maraş'ın açılması konusunu ele aldıkları bildirildi.

Pompeo'nun görüşmede Kapalı Maraş'ın 46 yıl sonra bir bölümünün halkın kullanımına açılmasından duyduğu endişeyi dile getirdiği belirtilen açıklamada, "Bakan Pompeo, bu kışkırtıcı adımın 550 ile 789 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararlarına karşı olduğu ve uzlaşma görüşmelerine yardımcı olmayacağını ifade etti." değerlendirmesinde bulunuldu.


ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus tarafından yapılan  açıklamada, Pompeo ve Christodoulides arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin  detaylar paylaşıldı.
 
Pompeo'nun görüşmede Kapalı Maraş'ın 46 yıl sonra bir bölümünün halkın  kullanımına açılmasından duyduğu endişeyi dile getirdiği belirtilen açıklamada,  "Bakan Pompeo, bu kışkırtıcı adımın 550 ile 789 sayılı BM Güvenlik Konseyi  kararlarına karşı olduğu ve uzlaşma görüşmelerine yardımcı olmayacağını ifade  etti." değerlendirmesinde bulunuldu.
 
Bununla birlikte Pompeo'nun Maraş'ın açılması kararının geri alınması  çağrısı yaptığı belirtilen açıklamada, BMGK'nin 9 Ekim’deki Maraş toplantısını ve  başkanlık açıklamasını hatırlattığı kaydedildi.
 
 Açıklamada, "ABD, adayı iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon  olarak yeniden birleştirmek için tüm Kıbrıslılara ve tüm bölgeye fayda sağlayacak  kapsamlı bir çözümü desteklemeye devam ediyor." ifadesi kullanıldı.
 
KKTC Başbakanı Ersin Tatar, 6 Ekim'de Ankara ziyareti sırasında  Maraş'ın açılmasına dair hazırladıkları yol haritası doğrultusunda çalışmaları  bir aşamaya getirdiklerini ve ilk somut adımı attıklarını belirtmişti.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kapalı Maraş'la ilgili  "Maraş'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağı olduğu tartışmasız bir  gerçektir. Buradaki tasarruf hakkı da Kıbrıs Türk makamlarına aittir."  açıklamasında bulunmuştu.
 
8 Ekim'de 46 yıl sonra bir bölümünün halkın kullanımına açılan Maraş,  bölge halkı tarafından yoğun ilgi görüyor.
 

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ABD Mike Pompeo Rum Dışişleri KKTC
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