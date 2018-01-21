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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Zeytin Dalı Harekatı açıklaması

AA |  21 Ocak 2018 Pazar - 20:38 | Son Güncelleme : 22 01 2018 - 2:15

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauer, Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Zeytin Dalı Harekatı hakkında yazılı açıklama yaptı.


Nauer, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un dün telefonla Dışişleri  Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon  görüşmeleri yaptığını anımsattı.
 
Nauert, şunları kaydetti: "NATO müttefikimiz ve DEAŞ'a karşı kritik partnerimiz olan Türkiye'nin  haklı güvenlik kaygılarını desteklemeye devam ediyoruz fakat sınırlama yapması,  askeri operasyonunu kısıtlaması ve sivillerin ölümüne karşı dikkatli olması  çağrısını yapıyoruz. Bütün taraflara, merkez hedef olan DEAŞ'a yönelmesi  çağrısını yapıyoruz. Büyük ülkeler Suriye halkına barışçıl bir istikrar sağlamak  için birlikte çalışmalıdır."

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ABD Afrin Zeytin Dalı Harekatı
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