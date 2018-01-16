ABD: Destek veriyoruz!

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani'ye "Erbil-Bağdat arasındaki diyalog görüşmelerine destek verdiğini" söyledi.

Başbakan Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamada, Tillerson'un telefonla aradığı Barzani'ye Erbil ve Bağdat arasındaki sorunların çözümü için taraflar arasındaki yapıcı görüşmelerin başlamasından memnuniyet duyduğunu ilettiği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'un taraflar arasındaki diyalog görüşmelerine destek vermeye hazır olduklarını söylediği kaydedildi.

Açıklamada, IKBY'ye verdiği desteklerden dolayı Tillerson'a teşekkür eden Barzani'nin ise bölgede şiddetin patlak vermesi riskinin olduğunu, bununla mücadele için Erbil-Bağdat-Washington arasında üçlü ortak bir mekanizma çerçevesinde çalışılmasını talep ettiği aktarıldı.

Barzani'nin ayrıca Bağdat ile sorunların çözülmesi için her zaman diyalog ve görüşmelere hazır olduklarını yinelediği belirtildi.

Erbil ve Bağdat arasındaki, havalimanları, sınır kapıları, gümrük, güvenlik ve petrol gibi sorunların çözülmesiyle Irak merkezi hükümetine teslimi konusunda önceki hafta ortak bir heyet kurulmuştu.