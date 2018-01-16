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ABD: Destek veriyoruz!

AA |  16 Ocak 2018 Salı - 16:10 | Son Güncelleme : 16 01 2018 - 16:10

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, IKBY Başbakanı Barzani'yi telefonla arayarak, Erbil ve Bağdat arasındaki diyalog görüşmelerine destek verdiğini söyledi


ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Irak Kürt Bölgesel  Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani'ye "Erbil-Bağdat arasındaki diyalog  görüşmelerine destek verdiğini" söyledi. 
 
Başbakan Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamada, Tillerson'un  telefonla aradığı Barzani'ye Erbil ve Bağdat arasındaki sorunların çözümü için  taraflar arasındaki yapıcı görüşmelerin başlamasından memnuniyet duyduğunu  ilettiği belirtildi.
 
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'un taraflar arasındaki diyalog  görüşmelerine destek vermeye hazır olduklarını söylediği kaydedildi.
 
Açıklamada, IKBY'ye verdiği desteklerden dolayı Tillerson'a teşekkür  eden Barzani'nin ise bölgede şiddetin patlak vermesi riskinin olduğunu, bununla  mücadele için Erbil-Bağdat-Washington arasında üçlü ortak bir mekanizma  çerçevesinde çalışılmasını talep ettiği aktarıldı.
 
Barzani'nin ayrıca Bağdat ile sorunların çözülmesi için her zaman  diyalog ve görüşmelere hazır olduklarını yinelediği belirtildi.
 
Erbil ve Bağdat arasındaki, havalimanları, sınır kapıları, gümrük,  güvenlik ve petrol gibi sorunların çözülmesiyle Irak merkezi hükümetine teslimi  konusunda önceki hafta ortak bir heyet kurulmuştu.
 
  
 
 
 

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